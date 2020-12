La importancia de nutrir el cuerpo y la mente: Especialista en nutrición

En diálogo con 10AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el Dr. Carlos Jaramillo, médico especialista en nutrición, habló sobre la importante de la alimentación y las prácticas saludables.

Jaramillo es el primer autor colombiano en estar dos años consecutivos en la lista de libros más vendidos.

Durante la pandemia por coronavirus, miles de personas en todo el mundo, atravesaron momentos llenos de ansiedad por lo que, para Jaramillo es importante identificar estas situaciones, sin embargo, expresó su preocupación por no saber cómo afrontar estos instantes, “no sabemos lo que el estrés hace en nuestro cuerpo y no sabemos cómo enfrentarlo”.

De igual forma, mencionó la importancia de compartir y educar a los hijos, “lo que debemos hacer con los niños es darle buena alimentación, jugar con ellos, tener prácticas de meditación y de agradecimiento”.

También habló sobre la mente y las prácticas que llevamos, asegurando que no solo es importante nutrir y mantener sano el cuerpo, ya que al revisarse a sí mismo influirá en hacerlo con la mente: “Nunca nutrimos la capacidad de relacionarnos con otros”.

Por último, el Dr. Jaramillo manifestó y explicó la relevancia de relacionarse con el alimento para así poder entenderlo.