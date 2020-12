Hay restricciones para nosotros y no para las zonas comerciales: Asobares

Camilo Ospina, presidente de Asobares, dialogó con 6AM Hoy por Hoy acerca de la medida tomada por la administración de Bogotá de solo vender licor hasta las 10:00 pm y dijo que esto lo tomó por sorpresa, ya que siente que los culpan a ellos de ser focos de infección cuando las aglomeraciones se dan en la mañana.

“Con total sorpresa recibimos la circular de que se venda licor hasta las 10 de la noche, se está culpando a un sector de ser un posible foco y no es así. De día viene el descontrol, pero en la noche viene la restricción es algo que no entendemos”, señaló Ospina.

“Ayer en un comunicado expusimos que hay que revisar lo que está sucediendo en el espacio público. En las zonas comerciales aglomeradas sin ningún tipo de cumplimiento y allá no interviene la institucionalidad y si, por el contrario, empresarios de bares y restaurantes que hemos cumplido con las medidas, somos los sujetos de la restricción”, añadió el presidente de Asobares.

Ospina afirmó que esperaban continuar con la recuperación del sector este fin de semana, pero que esta restricción los afectará en sus ventas. Además, indicó que hicieron tres propuestas a la administración para no tener que restringir a los bares por la noche: “Proponemos medidas focalizadas en las fiestas ilegales, en las reuniones sociales y familiares, e individualizar los locales; el Gobierno debe sancionar a los establecimientos que no están cumpliendo con los protocolos, pero no castigar a todo el sector”.