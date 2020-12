“Invitamos a la gente a hacer aislamiento voluntario”: Luis Ernesto Gómez

Luis Ernesto Gómez, el secretario de Gobierno de Bogotá, habló en 6AM Hoy por Hoy sobre las medidas tomadas por la Alcaldía de la ciudad para evitar aglomeraciones durante las fiestas navideñas y dijo que lo que buscan es que todos pasen una Navidad felices y sin preocupaciones por contagios de COVID-19.

“La invitación que hacemos desde la Alcaldía es que las novenas no se hagan de manera presencial y quienes puedan hagan un aislamiento preventivo para cuidarnos entre todos”, aseguró Gómez.

Además, afirmó que la medida se toma por temas de prevención, no porque haya colapso en el sistema de salud: “el sistema hospitalario de Bogotá goza de buena salud, tenemos el 55% de ocupación en las UCI. Estas medidas no se toman porque tengamos riesgo de colapso, sino para continuar la prevención. Hasta el 15 de enero se suspenderán las operaciones de alta complejidad que pueden ser programadas, que no sean urgentes”.