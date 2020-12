Victor Hugo Pinzón, de 97 años, trabaja y juega golf: sus reflexiones

Víctor Hugo Pinzón, fundador de Comeva, tiene 97 años y contó cómo es su vida trabajando y jugando golf, pues aprendió a los 75 años de edad. En 6AM Hoy Por Hoy, Pinzón dejó sus reflexiones de vida.

“No he pensado en descansar porque no tiene sentido. Uno descansa en medio de su trabajo. Disfrutar su trabajo es lo que le da a uno un buen descanso. Nunca he pensado en jubilarme. No lo haría porque me haría mucha falta, por eso sigo. Me distraigo, no tengo presiones, estoy en lo mío", contó.

Por otro lado, habló sobre su vida y cómo afronta las actividades físicas y sociales junto a sus allegados.

“Me gusta el vino con mucha moderación, me gusta con amigos, en restaurantes, en cena, una copa de vino, nunca en el exceso como en ninguna otra cosa. En deportes, yo aprendí a jugar golf a los 75 años. Pensando en que uno ya se va a morir en para qué hago algo es el error más grave que se comete. Yo he disfrutado el golf después de los 75 años y me pongo a pensar si hubiera dicho eso, me hubiera perdido de tdoo lo que he disfrutado. Incluso tengo trofeos. Mantener la actividad física es salud. Influye mucho en la parte mental y están ligados, de manera que si uno se vuelve a no hacer nada, mentalmente empieza a pensar cosas desagradables y gravísimas, como es la depresión", dijo.

Finalmente, habló de reflexiones sobre el país y a la población de personas por las que él quisiera hacer más.

"No podemos pensar en que con el país nos lo van a resolver, algo que contribuyamos nosotros, pero no quedarnos sin hacer nada y esperando que todos nos lo den. Si usted está activo pensando en usted y los demás. Yo quisiera hacer mucho por los ancianos y por los campesinos", finalizó.