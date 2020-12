Mi Banda Sonora con Isaac Nessim

Isaac Nessim estudió Diseño Gráfico en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Sin embargo, gracias al modelaje inició su carrera frente a las cámaras. Trabajó como modelo de pasarela en México y Tokio.

Más adelante, se desempeñó como periodista y presentador. Actualmente, es asesor de imagen personal y corporativa. "Yo nací para comunicar" afirma Isaac Nessim.

A través de canciones, el periodista y asesor narró sus historias de vida. Conozca aquí su lista musical:

Volver a verte - Rocío Dúrcal

Cantares - Joan Manuel Serrat

Amiga - Miguel Bosé

Detalles - Roberto Carlos

La compostelana - Tuna Javeriana

Seré - José José

You never find another love like mine - Low Rawls

I will survive - Gloria Gaynor

Thriller - Michael Jackson

La ventanita - Sergio Vargas

Cuando los sapos bailen flamenco - Ella baila sola

Father and son - Cat Stevens

El camino de la vida – El Trío América

Te busco - Celia Cruz

Abrázame muy fuerte - Juan Gabriel