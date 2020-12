Ministro de Salud confirma: "Sí podrán viajar a Colombia sin prueba PCR"

Sigue la polémica en el país luego de la orden de un juez que pedía solicitar prueba PCR negativa de COVID-19 para los viajeros que lleguen del exterior al país. Fernando Ruíz, ministro de Salud, confirmó en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio que no se pedirá mientras no se modifique por parte del Ministerio ese decreto.

"Lo personal es lo menos importante. Estamos dispuestos a lo que sea (en consulta por ir a la cárcel) para atender la salud de los colombianos. Nosotros argumentamos que no podemos cumplir con el fallo. Por la política de salud pública y toda estrategia del manejo de la pandemia que tenemos, no era una razón razonable", mencionó.

Lea también:

Por otro lado, explicó por qué no van a acatar el fallo del juez, esperando que sea entendible por parte de la rama judicial.

"Nosotros hemos sido tremendamente respetuosos de la ley. Todo responde con la estrategia epidemiológica. El juez en su respuesta restringió aún más las condiciones de aplicación. Pedimos explicación de tiempo y nos impone hasta que haya una vacuna efectiva. Nos restringe a tomar parámetros epidemiológicos que no están con los que hemos tomado. Lo más complicado es que nos diga la emergencia sanitaria a la medida del pcr, restringiendo la capacidad del ministerio para tomar medidas. Son complejas", dijo.

Finalmente, recalcó que, por el momento, los viajeros que lleguen al país no necesitarán la prueba PCR negativa.

"Mientras el Ministerio de Salud no lo modifique, la gente podrá viajar sin problemas. Hay países en que no se pide esas pruebas. Hay pruebas de PCR que no siguen nuestro protocolo, así que no sabemos si es buena o no. Mientras el Ministerio no cambie la medida, todo sigue igual", finalizó.