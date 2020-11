Mi Banda Sonora con Manolo Bellon

Manuel Bellon Benkendoerfer nació en Bogotá, el 4 de marzo de 1949. Es un escritor, locutor y disc-jockey colombiano.

Sus padres son alemanes, cuando se traladaron a Colombia y se casaron en Bogotá. Por tanto, creció en un hogar donde se hablaba tres idiomas: alemán, inglés y español.

Manolo cuenta que, en casa, su primer acercamiento a la música fue a través de la clásica.

Inició sus estudios en veterinaria y zootecnia en la Universidad Nacional de Colombia y dos años después comenzó su carrera como disc-jockey.

Inició en Radio 15, una emisora juvenil, perteneciente a la Cadena Caracol. Para su familia no fue fácil aceptar que eligió una carrera no convencional, pero con el tiempo lo fueron aceptando. “Le dije a mi mamá: ‘Yo no voy a ser un disc-jockey cualquiera, voy a ser el mejor’”, afirma Manolo.

Además, se ha desempeñado como escritor siendo el autor de diferentes libros con temas relacionados a los artistas y géneros musicales. Sus libros son: The Beatles: La Historia (2003), El ABC del Rock (2007) y Surcos del Pop (2011).

A través de canciones. Manolo Bellon compartió sus historias de vida. Conozca aquí su lista musical:

Born on the Bayou – Creedence Clearwater Revival

Magical Mystery Tour – Paul McCartney (En vivo)

Es Lupe – Johnny Jets

You’re the First, the Last, My Everything – Barry White

Cantata Preise Jerusalem den Herrn BWV 119- Bach

Peggy Sue – Buddy Holly

A Day in the Life – The Beatles

La Tierra de las Mil Danzas – Flippers

Love’s Theme – Love Unlimited Orchestra

Don’t Let Me Be Misunderstood – Santa Esmeralda

Crocodile Rock – Elton John

La vida es un carnaval – Celia Cruz

Motherless Child – Blind Willie Johnson

Hold On, I’m Coming – Sam & Dave

My Heart Will Go On – Celine Dion

Words – Bee Gees