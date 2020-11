El abogado colombiano que pasó tres días con Maradona por pura casualidad

El abogado Marco Gerardo Monroy, radicado en Estados Unidos, tiene una anécdota poco conocida hasta el momento con Diego Armando Maradona. Durante una estadía en China se lo encontró en el hotel donde se hospedaba en 2003.

En 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, comentó que en su momento asesoró en temas legales al '10' de la Selección Argentina:

"Tenía que dictar una conferencia en China y me contaron que Maradona se estaba hospedando en el mismo hotel en el que me encontraba. Me fui como cualquier humilde aficionado y lo encontré porque estaba escuchando música de 'La Mosca' en una suite".

Monroy afirmó que Maradona fue muy amable con él y al saber que era abogado le agradeció brindarle sus servicios:

"Era muy perspicaz, tenía una inteligencia innata. También le comenté que había viajado en su momento a la despedida que se le realizó al finalizar su carrera deportiva".

Finalmente, Monroy abandonó la conferencia a la que lo habían invitado a participar, para dedicarse a negociar algunos contratos que tenía el astro argentino en ese país.

