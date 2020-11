Vacuna contra COVID-19: ¿hay improvisación en la gestión del Gobierno?

En Hora 20 un debate para analizar cuál es la realidad del país de cara a la carrera por conseguir la vacuna contra la COVID-19; una mirada al reciente informe de Human Rights Watch sobre lo ocurrido en la cárcel La Picota; por último, una mirada a lo que será el aumento del salario mínimo para el 2021.

Durante la última semana las principales farmacéuticas del mundo han anunciado un alto grado de eficacia de la vacuna que se desarrollan en contra del COVID-19. Pfizer, seguida por la de Moderna y de AstraZeneca han logrado en tan solo 10 meses desarrollar una vacuna que tienen una efectividad entre el 90 y el 95 por ciento, no obstante, al paso de estos anuncios, salta el plano político y la gestión que han realizado distintos países del mundo para obtener la mayor cantidad de dosis, con el fin de suministrar la vacuna a su población y de esta manera intentar poner fin a la pandemia.

Al mismo tiempo que se prueba la eficiencia de las vacunas, en el país está a punto de aprobarse una ley que permite la gratuidad en la vacuna, prioriza segmentos de la población y crea incentivos como “Vacunas por impuestos”; no obstante, el proyecto deja puntos polémicos como eximir de responsabilidad a las farmacéuticas ante posibles efectos secundarios de la vacuna o la falta de interés del Gobierno por sacar el proyecto adelante.

Pues para representantes como José Daniel López, Colombia tendrá el record mundial de improvisación en la gestión de la vacuna, dice que el país está rezagado; criticó al Gobierno por no enviar el mensaje de urgencia para el proyecto en el congreso, y advierte que podríamos quedar en los últimos lugares para acceder a la vacuna. Por el lado del Gobierno las respuestas no son muy claras, esta mañana en 6AM con Gustavo Gómez, el ministro Fernando Ruiz explicó que el país estaría aplicando las primeras cinco millones de dosis, conseguidas a través de acuerdos con las farmacéuticas en el primer semestre del año 2021, y que durante el segundo semestre se estarían aplicando los 20 millones de dosis que se han conseguido a través de la plataforma de cooperación global, COVAX.

Lo que dicen los panelistas

Carlos Francisco Fernández, médico y editor de salud de El Tiempo, apuntó que más que celeridad, el país debe garantizar dos componentes como lo son la seguridad y efectividad biológica de la vacuna a través del INVIMA y el Ministerio de Salud. Se mostró positivo sobre la manera como el país ha adelantado las negociaciones, pues cree que una meta de vacunación de 15 millones de personas en la primera fase no es algo fácil de conseguir ante las complejidades logísticas.

También aseguró que los anuncios hasta ahora se pueden entender como el avance de tres vacunas que han demostrado eficiencia con seguridades que deben corroborarse ante organismos como la FDA en Estados Unidos.

Para Camilo Granada, consultor y experto en comunicaciones, preocupa que el ministro de Salud diga que tenemos presupuesto para 15 millones de personas, pues cree que con esa cifra faltaría mucho para llegar a la "inmunidad del rebaño", también apuntó que no se entiende por qué el Gobierno habilitó unos recursos para la emergencia del coronavirus y no se destina una parte para la compra de vacunas. Además, dijo que suena a excusa el hecho de no comprar o hacer acuerdo con farmacéuticas al no estar certificadas.

En cuanto al informe de HRW, señaló que es aterrador lo que se revela por parte de la ONG y que es aun peor que no se estén adelantando investigaciones de fondo en la materia, “es aterrador que la gente muera de manera violenta y el Estado no reaccione”, concluyó.

Natalia Ángel, abogada y profesora universitaria, cree que sí hay un rezago en la búsqueda de la vacuna para los colombianos; y aunque celebra la gratuidad y las 20 millones de dosis de la plataforma COVAX, le preocupa que no hay un acuerdo frente a las vacunas experimentales.

Frente a la discusión que se abrirá sobre el salario mínimo del 2021, dijo que es importante que la lógica de empleabilidad y de generación de empleos esté en el centro del debate. Pues cree que, si las centrales obreras se mantienen en un aumento del 10 por ciento, la vía estará cerrada a una discusión, “en lo político es necesario una dosis de realidad del momento que vivimos.”

Alfonso Prada, abogado y exsecretario general de la Presidencia, señaló que hay improvisación y descuido por parte del gobierno ante la necesidad de conseguir un mayor número de vacunas, pues sostuvo que cerca de 40 millones de personas hoy no tendrían definido el acceso a esta. En cuanto a la iniciativa de que algunos entes territoriales puedan financiar la vacuna, comentó que es una buena idea pero que el esfuerzo adicional y la negociación deben estar en manos del Estado.

Calificó como “duro” el informe publicado por HRW, pues afirma que pone el foco en un asunto como es el hacinamiento en las cárceles y la crisis que está teniendo la política carcelaria en el país.

Para Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, no se puede pensar en vacunar a toda la población de plano, pues sostiene que la vacuna es necesaria para llegar a un nivel de inmunidad, por lo tanto, cree que la mejor opción para mantener el cuidado es el uso del tapabocas.

Frente a las propuestas que se empiezan a escuchar para el salario mínimo del 2021, señaló que la propuesta de las centrales obreras es incoherente e irreal. Cree que es inconsistente con la pérdida de empleo y del tejido empresarial que se ha tenido por cuenta de la pandemia. Agregó que desde la SAC se esperarán los datos que publique el Gobierno de inflación y productividad, sobre los cuales construirán el propio concepto.