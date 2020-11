En un nuevo foro Caracol Radio y Hora 20, el turno fue para “La transformación energética, una apuesta para la reactivación sostenible” en el que se analizaron a fondo los planes de diversificación energética que tiene el país. La incidencia de las energías renovables no convencionales, el apoyo en las termoeléctricas y del papel que este sector tendrá en medio de la reactivación económica, el cierre de brechas y los retos de cara al ingreso de nuevos protagonistas en la matriz energética del país.

Con 71,5 gigavatios disponibles para su uso, Colombia se ha convertido en una de las potencias en materia energética, la transformación está a la vuelta de la esquina pues gracias a los beneficios geográficos, hídricos, solares y ambientales, la transformación energética, una de las apuestas centrales de este gobierno se convierte en realidad. El país cuenta con una matriz dividida en un 69 por ciento generada por hidroeléctricas, 28 por ciento por combustibles fósiles y menos del 1 por ciento la eólica y solar. En medio de esta transformación, que busca al mismo tiempo la diversificación, las centrales térmicas cumplen un papel importante, pues estas con el tiempo se han convertido en el soporte de la transición a las fuentes renovables no convencionales y en el apoyo en épocas de sequías en el caso de las hidroeléctricas.

Estas fuentes térmicas, que hasta 2022 tendrá 13 centrales apoyando el Sistema Interconectado Nacional; seguirán haciendo uso de combustibles fósiles como el carbón, gas natural y diésel. No obstante, en este 2020 han cumplido un papel vital, pues ante el riesgo de un apagón hacia mayo de este año, la térmica pasó de representar el 20,09 por ciento de la matriz en 2019 al 28,5 en el 2020. No obstante, estas generadoras de energía al utilizar combustibles fósiles se corre el riesgo de altos niveles de contaminación y emisiones de Co2, que para el caso de Colombia representan el 5.6 por ciento del total de emisiones.

Las plantas térmicas generan un respaldo a lo que hoy en el país se concibe como la transformación energética, en medio de una apuesta que se la juega por las energías renovables no convencionales como la solar, eólica y biomasa. Esta transición dadas por dos subastas realizadas por el gobierno, por un valor hasta de $8 billones han permitido que el país tenga 8 grandes granjas solares con 166,85 megavatios; lo que ha generado inversiones por $580 mil millones de pesos; en total, se espera que para 2022 el país tenga unos 2.800 megavatios provenientes de energías no convencionales, por lo cual se pasaría de ser el 1 por ciento de matriz energética al 12 por ciento. Pues según el UPME, en el país hay unos 209 proyectos con paneles solares, 96 iniciativas hidráulicas y 15 eólicas.

Lo que dicen los panelistas

El viceministro de Energía, Miguel Lotero, se refirió a la situación que vive San Andrés y Providencia. En cuanto al primero comentó que la situación no es tan crítica, pues ha sido reestablecido el 85 por ciento del fluido eléctrico. En cuanto a Providencia, comentó que la infraestructura de transmisión eléctrica quedó completamente devastada, pero que afortunadamente el parque de generación sufrió daños menores.

En cuanto a la transformación energética que vive el país, señaló que en 2019 se fio el mayor salto al hacer las dos subastas: una por confiabilidad y otra por contrato a largo plazo, esto con el fin de tener en 2022 una participación de energías renovables no convencionales del 12 por ciento en la matriz energética del país. Advirtió que, con las subastas, se logró quintuplicar la capacidad instalada de las no convencionales y que en los próximos meses entraran a operar unos 300 megavatios adicionales. Por último, dijo que la meta de este Gobierno es llegar con fluido eléctrico a unas 100 mil personas.

Para Presidente de Asociación Nacional de Empresas Generadoras, ANDEG, Alejandro Castañeda, la generación térmica es un respaldo a las energías que no son 100 por ciento predecibles como es el caso de las hidroeléctricas, eólica o solar. Cree que es posible que ese nuevo tercer actor de las fuentes renovables no convencionales ayude a diversificar la matriz energética y al mismo tiempo a cambiar la participación, pues cree que con estos nuevos actores, la generación térmica puede tener una participación del 32 por ciento; las no convencionales del 12 y por el contrario, las hidroeléctricas caer en participación ante la disminución de la construcción de este tipo de obras.

El Presidente Ingenio Manuelita, Harold Eder, resaltó el papel de la biomasa como un potencial para la transición energética de los biocombustibles y explicó que desde el Ingenio gracias al bagazo de la caña se generan hasta 130 megavatios los cuales funcionan dentro del Ingenio y permiten vender de manera continua a la red eléctrica. Agregó que es posible que solo desde la biomasa se pase del 12 al 20 por ciento de potencial de nuevas tecnologías, pero que ese avance del 7 por ciento depende de la política pública.

Orlando Cabrales Segovia, presidente de la Asociación Colombiana de Gas Natural, Naturgas, comentó que el país vive la transformación de su matriz energética como lo está haciendo el resto del mundo, pues señala que es un debate orientado por el cambio climático. Apuntó que el gas ha estado ganando participación en la medida que, de la familia de los fósiles, es el combustible con menor impacto ambiental en cuando a material participado y reducción de emisiones de co2 y gases de infecto invernadero. Resaltó que, en medio de la transición energética es muy importante el respaldo que pueda dar el sector térmico ante la intermitencia generada por la falta de sol en el caso de la energía solar o de falta de viento en la eólica. Agregó que a los cambios actuales se le debe añadir un componente de competitividad económica y tecnológica.

El gerente de energía de Ecopetrol, Oscar Urrea, habló de los planes que tiene la compañía en cuanto a descarbonización y diversificación de las fuentes energéticas a través de la adopción de energías renovables como la construcción de cuatro parques los cuales generen hasta 300 megavatios a 2022; distribuidos en 258 megavatios de energía solar y 90 de eólica. También busca que se complemente con dos proyectos de geotérmica en los llanos orientales y la búsqueda de fuentes hídricas para desarrollar pequeñas centrales hidráulicas y así alimentar nuevas operaciones con biomasa.