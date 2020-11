Centro político: ¿la alternativa a las posturas radicales?

En Hora 20 un debate para analizar a fondo cuál es el papel del centro político de cara a las elecciones del 2022; la manera como los extremos rechazan una opción de “centro”; las disidencias de algunos políticos; y la manera como una elección distinta a los extremos puede ser clave teniendo en cuenta el nivel de polarización del país. De igual forma, una mirada a una lamentable nueva ola de violencia, más de 15 muertos en varias masacres el pasado fin de semana y del conocido discurso del Gobierno nacional.

A casi 545 días de la primera vuelta presidencial en Colombia, durante varias semanas se ha hablado de cuáles serían los candidatos ideales para llegar a la contienda de mayo del 2022 y definir el futuro de un país, el cual, según las encuestas no va nada bien.

Desde distintos sectores se están calentando motores, pues desde el uribismo, fuerza política que hoy gobierna, ha puesto el foco bajo el lema del “Ojo con el 22”; mientras que otras fuerzas como las del senador Gustavo Petro, hacen un llamado para definir en las urnas la “política de la muerte o de la vida”.

No obstante, en medio de lo que podríamos llamar los extremos, tanto de la izquierda, como de derecha, se ubica lo que en el país se ha empezado a conocer como el “centro” o más bien lo que en el mundo de los británicos conocen como la “tercera vía”, término utilizado por Anthony Giddens; un punto que intenta distanciarse de los extremos, que aboga por al empresa privada y el libre comercio, pero que al mismo tiempo tiene una agenda en protección de derechos humanos e individuales, es decir, se puede mover entre al centro izquierda y la centro derecha.

Pro ejemplo, en las candidaturas en 2010 como la de Antanas Mockus o 2018 con Sergio Fajardo han sido consideradas de “centro”, el sector ha recibido todo tipo de críticas al no asumir posiciones serias en temas claves de política interna o de ser demasiados amplios en sus propuestas.

Lo que dicen los panelistas:

Para Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda y abogado, decir que el centro político no existe es un gran error, pues sostuvo que este no es dogmático y que opera de una manera en la que se va adaptando de acuerdo a la realidad. Agregó que los radicales definen en todo proceso, pero recuerda que en 2018 muchas personas votaron por Duque para contener la candidatura de Gustavo Petro.

En cuando a la nueva ola de violencia, apuntó que el narcotráfico no es el único motivo tal como lo apunta el gobierno y señaló que las dinámicas de la violencia de hoy no se pueden entender como las del pasado, pues cada departamento tiene sus particularidades y que de esa manera se deben plantear las estrategias.

Catalina Botero, abogada y decana de la facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, planteó que en las dictaduras se creía que en la política solo hay dos polos que se repelen y que compiten por lo que hay en el centro, no obstante, apuntó que en el espectro político es amplio y que se compone de matices, desde la “extrema derecha paramilitar”, hasta la derecha democrática o desde la “izquierda extrema de la guerrilla”, hasta la izquierda democrática. En cuanto a la radicalización, apuntó que esta no permite que surjan opciones diferentes.

En cuanto a la respuesta del Gobierno por cuenta de las masacres, recalcó que el glifosato es una solución ineficiente y que este gobierno no tiene imaginación para nuevas estrategias o voluntad para que se dé un cambio.

Juanita Goebertus, representante a la Cámara, señaló que la ciudadanía hoy está haciendo una serie de reclamos relacionados con corrupción y clientelismo, en el que se denota una especie de hastío por la política, por lo tanto, cree que este escenario es un caldo de cultivos para populistas. En cuanto al centro político, señaló que cualquier posición ideológica es relativa y, que al mismo tiempo se tienen que cruzar una serie de variables en las que se mezclen libertades personales y económicas, “son posiciones relativas y no fijas; eso no es blanco o negro, es continuo.”

La representante criticó que no hay un liderazgo desde la cartera de Defensa en cuanto al manejo de la situación de las masacres en el país. Por lo tanto, cree que es necesario que el gobierno reconozca que hay un error y que es crucial empezar a discutir una serie de reformas.

Por su parte, Rodrigo Pombo, abogado y profesor universitario, apuntó de manera tajante que el centro político no existe, “creo que en el mundo de las ideas políticas esto quedó decantado”, y agregó que no hay un sustento ni histórico, ni filosófico para hablar del “centro”. Agregó que el debate ha llegado a un punto desértico y pobre en el que se acuden a criterios inanes como la “centro derecha” o “centro izquierda”, pues cree que se han generado con el fin de no tomar partido ante la falta de visión de país de los líderes políticos.

En cuanto a las masacres en varios departamentos y la necesidad de dar una solución de fondo, dijo que la relación con la ciudadanía es importante y que, por lo tanto, el discurso no se debe quedar solo en llevar el Estado a las regiones, pues cree que eso también significa poner condiciones básicas de empleo, mercado y formalización.