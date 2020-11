“Junior no se presentaría al partido, considera que no hay equidad deportiva”

Héctor Fabio Báez, director deportivo del Junior, se refirió a la postura del cuadro barranquillero ante el cambio de sede del Deportes Tolima para el juego de vuelta de los cuartos de final del fútbol colombiano, que ya no se jugaría en Ibagué sino en Bogotá.

En diálogo con El VBAR Caracol, Báez manifestó que la postura de la dirigencia es no presentarse al juego, añadió que la remodelación de los camerinos no son motivo suficiente para cambiar la sede y concluyó que de no jugarse en Ibagué, debería ser en una ciudad con condiciones climáticas similares.

Tras la postura de Junior, de no presentarse al partido, Tolima estudia ser local en una sede distinta a Bogotá. La Alcaldía de la capital tolimense podría finalmente autorizar el uso del estadio Manuel Murillo Toro.