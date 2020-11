"Esto es parte de un entramado por quienes delinquieron desde el Estado"

Pastor Alape, se refirió en Caracol Radio a la advertencia hecha al Partido Farc por el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, y el consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, sobre el cumplimiento de la reparación con las víctimas y el plazo de la entrega de los bienes prometidos, que debe ser, a más tardar, el 31 de diciembre.

“A uno le da tristeza que haya funcionarios que no tengan en cuenta la realidad y hagan declaraciones incoherentes con tintes politiqueros. Es muy triste que nos estén exigiendo ir al territorio y utilicen a la SAE cuando hace tres días, la SAE nos avisó que no podíamos ir a una misión porque las Fuerzas Militares aseguraron que no había garantías para entrar al territorio”, señaló Alape.

El exguerrillero aseguró que “esto hace parte de todo un entramado armado por personas que delinquieron desde el estado como el anterior fiscal Néstor Humberto Martínez que estableció unos montajes contra el acuerdo de paz”.

“Así los funcionarios se acostumbraron a hacer política, sin medir las consecuencias. Yo entiendo que el doctor Archila me quiere llevar a la cárcel, pero prefiero eso a mandar a la gente a que la maten”, puntualizó Alape.