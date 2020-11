¿Qué le está preparando Gustavo Petro al ex fiscal Nestor Humberto?

El senador Gustavo Petro presentó un derecho de petición a la Fiscalía, sobre el ex fiscal Nestor Humberto Martinez. En la solicitud, el senador preguntó cuáles fueron las agendas internacionales a los Estados Unidos del ex fiscal?¿Con quién se reunió?, ¿Cuántas veces ha ingresado al búnker de la Fiscalía después de dejar su cargo como fiscal? y cita una reunión del 18 de noviembre.

El derecho de petición fue respondido inmediatamente por la Fiscalía, comentando que el exfiscal Nestor Humberto Martinez no ha entrado, ni una sola vez, al búnker de la Fiscalía después de dejar su cargo. Además, Martinez no ha sostenido ningún tipo de reunión y no saben a que se refiere Petro con una reunión del 18 de noviembre.

