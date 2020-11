El Pulso del Fútbol, 20 de noviembre de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol Óscar Rentería y Rafael Villegas hablaron sobre la actualidad de la Selección Colombia y todos los rumores que se han generado en los últimos días. Óscar dijo: “Leí el comunicado de James Rodríguez y de la Federación y siempre dije ante las denuncias que no tengo pruebas, pero si me pareció rara la actuación de algunos jugadores. No cambiare mi comentario sobre eso”. Sobre el tema Rafael agregó: “Este ha sido un año muy difícil para todos y el fútbol no ha sido un caso ajeno a nivel de crisis, todo esto era amainado por la Selección Colombia, pero hoy el equipo también nos está dividiendo como país”.

Le puede interesar también: James Rodríguez desmiente supuesta pelea al interior de la Selección

Otro de los temas tuvo que ver con Millonarios y su eliminación por penales ante Alianza Petrolera en la Copa Colombia. Además, analizaron las razones del mal momento del equipo capitalino. Óscar manifestó: “Reconozco el esfuerzo que tuvo Millonarios y los triunfos que consiguió con Gamero a la cabeza, pero fracasó, ayer quedó eliminado por penales y esa situación no la puede tapar nadie”. Por su parte Rafael complementó: “Millonarios perdió muchos puntos como local y a lo largo del campeonato tuvo que echar mano de varios jugadores juveniles. Es que trajeron dos arqueros ante la salida de Faríñez y terminó tapando un juvenil”.

Le puede interesar también: Alianza Petrolera eliminó a Millonarios de la Copa Colombia

Además opinaron acerca del nivel de los jugadores que se desempeñan como laterales en la Selección Colombia y si eso influyó en los malos resultados que se presentaron recientemente. Rafael resaltó: “Ese problema de los laterales no es nuevo, la verdad es que hace rato se ha hablado de eso y no hemos encontrado buenos jugadores en esa posición”. Mientras Óscar finalizó: “Fabra es un buen lateral, Medina y Mojica también. El problema no es de ellos, yo creo que el problema está poquito más arriba”.

Le puede interesar también: Todos los partidos de las finales del fútbol colombiano tendrán VAR

No olvide escuchar el audio del programa.