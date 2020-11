El Pulso del Fútbol, 16 de noviembre de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la derrota como local de la Selección Colombia ante Uruguay y analizaron el rendimiento de nuestros jugadores. César dijo: “Perdimos 0-3 ante Uruguay, Queiroz cargó contra el arbitro, pero para mí y para el analista arbitral José Borda no fue penal el que le hicieron a Luis Díaz. Creo que contra Ecuador se deben mover algunas piezas”. Sobre el tema Óscar agregó: “Hay cosas tan extrañas que vale la pena analizar, dicen que hay situaciones confusas con los asistentes de Queiroz y ojalá no desbarate al equipo, como lo hizo en Barranquilla”.

Otro de los temas tuvo que ver con el volante colombiano James Rodríguez y el debate que se ha generado por su bajo nivel y si esto basta para que salga de la titular de la Selección Colombia. César manifestó: “Hoy James no es ni la sombra del jugador que se vio en el Mundial de Brasil, contra Venezuela y Chile solo hizo pases de un lado a otro. James ya no encara y a veces es necesario hacer cambios”. Por su parte Óscar complementó: “Por qué James hizo lo que hizo en la mitad de la cancha, son cosas que uno no puede explicar. Yo no quiero que Queiroz diga que se hace el responsable, quiero clasificar al Mundial de Qatar”.

Además opinaron acerca del correo de un oyente, al cual le pareció que hubo resultados sospechosos en la última fecha de la liga colombiana y responsabilizo de eso al actúa patrocinador del torneo. César resaltó: “Que una casa de apuestas sea el patrocinador de la liga, no puede generar suspicacias. Las casas de apuestas ganan, sin importar si gana un equipo u otro, el tema no tiene ninguna relación, uno no puede hilar tan delgadito”. Mientras Óscar finalizó: “Casos se han visto, pero yo creo que nada tienen que ver las casas de las apuestas en los resultados de las últimas fechas”.

