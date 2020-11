¿Qué impacto tiene para Colombia el triunfo de Joe Biden?

En Hora 20 un debate para analizar a fondo los efectos de la elección de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos; del impacto en la agenda bilateral; el futuro de la política internacional para Colombia y de si habrá una especie de tensión por la injerencia de colombianos en la campaña. También se debatió sobre los últimos movimientos económicos a raíz de la elección de Biden y de un aumento en el optimismo por cuenta del anuncio de Pfizer y la vacuna. Por último, una mirada al nuevo capítulo entre la Fiscalía y Santrich, esta vez por un posible entrampamiento.

Este sábado 7 de noviembre Joe Biden se configuró como el próximo presidente de los Estados Unidos; su llegada y la de Kamala Harris representará un cambio en la política interna; en las relaciones con el Congreso y en la política mundial. En este punto es donde Colombia toma relevancia; pues Biden hace pocas semanas apuntaba que Colombia es la piedra angular de la política exterior de los Estados Unidos en América Latina y el Caribe… pues a lo largo de los años Colombia se ha configurado como uno de los principales aliados políticos y comerciales de Estados Unidos en una región que empieza a inclinarse por Asia.

Durante esta compleja campaña presidencial, Colombia estuvo en el centro del debate electoral, pues el candidato republicano adoptó un discurso en contra del “castrochavismo” con el fin de cautivar una buena parte del voto colombo americano en el estado de la Florida. Y señaló que si Biden ganaba las elecciones traicionaría a Colombia. Además, varios congresistas colombianos tomaron partido en esta contienda electoral, llevando a que se rompiera una tradición bipartidista de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos; también el expresidente Santos ha acusado al embajador de Colombia en Washington de ofrecer ayuda ante un contratista del pentágono para aportar de alguna manera a la campaña de Trump. Bajo todos estos hechos, la embajada de Estados Unidos y algunos congresistas demócratas rechazaron este intento de injerencia y pidieron que no se involucraran en estas elecciones.

Este tipo de acciones llevaron a un intento de romper las relaciones bipartidistas, Biden ha insistido en que trabajará en recomponer las relaciones con Colombia; el embajador Santos insistió esta mañana en que se seguirá trabajando sin importar el partido y que la agenda seguirá concentrada en narcotráfico y Venezuela; no obstante, no descarta que “puede que cambie el acento”.

Lo que dicen los panelistas

María Claudia Lacouture, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana, exministra y columnista, cree que puede que haya un cambio de forma en términos de relaciones diplomáticas, con un enfoque multilateral y no contractual; pues al mismo tiempo sostiene que se puede dar un mayor interés por temas como el cambio climático, el asesinato de líderes sociales y asuntos relacionados con derechos humanos.

Sobre los temas económicos, apuntó que es importante ver los movimientos que haga Biden ante la Organización Mundial del Comercio en cuanto a la resolución de conflictos; otro punto que resaltó como importante es lo que pueda ocurrir con la agenda multilateral como Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económico, el cual sostiene que podría ser importante para Colombia y que requiere un cambio en el direccionamiento.

Para Ricardo Ávila, economista, periodista y analista en el diario El Tiempo, la relación que se dará entre Estados Unidos y Colombia estará más concentrada en nuevos temas, la cual será más rica, pero que al mismo tiempo podría ser más compleja. En cuanto a un posible cambio en la embajada en Washington, expresó que sí es necesario un cambio fresco, pero que todo dependerá de quién será el encargado de poder salvaguardar la relación binacional, la cual se dé más allá de los intereses internos de un partido político.

Frente al futuro económico, sostuvo que ante los estragos que va dejando la pandemia, cada vez es más necesaria la ayuda internacional y cree que esta ayuda será más fácil de conseguir con Biden en la presidencia que eventualmente con Donald Trump. No obstante, comentó que esto requiere de liderazgo ante organizaciones como el FMI con el fin que se dé una inyección de capital.

Juan Carlos Flórez, historiador y exconcejal de Bogotá, comentó que las elecciones en Estados Unidos podrían tener un efecto en la política interna colombiana y las elecciones del 2022, pues cree que el alineamiento de las fuerzas internas colombianas y el papel de congresistas republicanos podrían tener un resultado para las próximas elecciones. Agregó que no cree que se vaya a dar un revanchismo por parte del gobierno de Joe Biden, pues dice que son varios los temas por los cuales se deben preocupar a nivel interno como es la relación entre el gobierno y el Congreso.

En cuanto a los últimos hechos relacionados con la Fiscalía y Jesús Santrich, apuntó que Marlon Marín es un bocazas, pues dice que ofrecía cosas a distintos personajes las cuales no podía cumplir. También señaló que lo deja preocupado el hecho que la DEA pueda hacer y deshacer en el país y que la Fiscalía no se entere de estas acciones. En cuando al exfiscal Martínez lo calificó como una persona que se lava las manos al no responder con claridad las inquietudes del país.

Para Thierry Ways, ingeniero, empresario y columnista, se ha tratado de crear un ambiente de conflicto y tensión alrededor de la posición de algunas figuras de la política nacional frente a las elecciones en Estados Unidos, pero cree que, aunque eso tiene importancia, pasará a segundo plano rápido. “En relaciones internaciones no hay amigos, hay intereses", sostuvo. No cree que haya una actitud de venganza por parte de Joe Biden, pero que sí podría preocupar la actitud de algunos congresistas demócratas que quieran cobrarle a Colombia el apoyo que algunas figuras dieron a la campaña de Donald Trump.

En cuanto a las agendas, aseguró que, ante el gobierno improvisador de Trump, cualquiera que llegue con una agenda concreta va a ser mejor para construir esa agenda basado en temas como la paz, el cual cree que es importante para los demócratas.