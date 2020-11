“Estaría en riesgo el principio de precaución”: Procuraduría sobre fracking

Andrés Mutis Vanegas, procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado, se refirió al pedido que hizo el Ministerio Público de anular los decretos que permiten la práctica del fracking en Colombia. Según el funcionario, esa entidad concluyó, en el marco de un proceso, que con el fracking existen peligros considerables para la salud humana.

“Lo que la Procuraduría concluye, el análisis de las pruebas, es que ciertamente estarían en riesgo el principio de precaución y de desarrollo sostenible, porque existen en varios frentes peligros considerables a la salud humana a los acuíferos en general, la provisión de agua y la disposición final de las aguas que ya han sido utilizadas para el fracking”.

Agregó que:” es claro que las normas que en este momento están suspendidas no desarrollan los proyectos piloto y por consiguiente, por lo menos en este momento, su suspensión y así lo ha reconocido el Consejo de Estado, no implica que no puedan realizarse esos proyectos jurídicamente hablando” agregó el funcionario.

Mutis Vanegas aseguró que el planteamiento de la Procuraduría es inminentemente jurídico, “es un pronunciamiento acerca de las normas que hay”.

Para el Ministerio Público, el demandante, un abogado de la Universidad del Norte, tiene razón al señalar que las normas existentes no protegen adecuadamente el principio de precaución.