Mi Banda Sonora con César Costa

César Costa es una de las voces más reconocidas del rock n’ roll mexicano. Antes de convertirse en una estrella de la música y la actuación, inició en el garaje de su casa. Allí ensayaba con su grupo ‘Los Black Jeans’, donde además se presentaban y cobraban la entrada. Los jóvenes se reunían a escucharlos tocar.

Además de su vida artística, estudió Leyes. Tuvo que llevar una doble vida de estudio y giiras porque, según Costa, siempre creyó en el estudio y se considera hasta el día de hoy un estudiante de la vida.

Una de las anécdotas más icónicas de su vida fue cuando recibió a la entrada de su casa una demanda por parte de Paul Anka por supuestamente plagiar sus canciones.

César explicó que tenía un permiso de la disquera para realizar las versiones de Paul Anka en español. Más adelante, tuvo la oportunidad de conocer al cantante canadiense. A partir de allí, se convirtieron en buenos amigos y Paul Anka le enviaba de manera exclusiva sus canciones para que César las cantara en su propia versión.

A través de canciones, César Costa nos compartió sus anécdotas de vida- Conozca aquí su lista de música:

Pedro y el lobo (Inicio) – Prokofiev

Las 4 estaciones (Primavera) – Vivaldi

Trumpets Blues & Cantabile – Harry James

Al morir la tarde – Lucha Villa

I believe - Frankie Lane

You go to my head - Frank Sinatra

Rock around the clock - Bill Haley

Muy despacito - José Alfredo Jiménez

My way – Paul Anka

Mi pueblo – César Costa

Tierno – César Costa

A mi manera – César Costa