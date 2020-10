Joven con síndrome de down fue discriminado por una entidad bancaria

Una triste situación se presentó el lunes pasado en Bogotá contra Franco Parra, un joven de 22 años con síndrome de down, que fue a reclamar un giró bancario y fue discriminado por la entidad porque no supo responder algunas de las preguntas de seguridad.

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy su padre Giovanni Parra, aseguró que en el momento de ir a reclamar el dinero la gerente del banco y los funcionarios exigieron que él hablará y contestara las preguntas, presión que generó que el joven no pudiera responder.

“Franco tiene una condición de síndrome de down, pero es un emprendedor artista. En el momento de ir a reclamar el giro en Bancolombia la cajera que nos atendió nos dijo que el tenía que responder unas preguntas de seguridad, yo le comenté que franco no habla bien entonces que él tiene una ayuda gráfica, pero ella dijo que no, que necesitaba que el hablara y le contestara” contó.

“Franco se quedó quieto y no pudo conversar, yo pude hablar con la gerente que se llama Diana y ella dijo que no sabía como a Franco le entregaban una tarjeta o una cuenta si él no tenía el derecho. Yo le dije que lo estaba discriminando y vulnerando sus derechos, además no le pagaron el giro, quedaban en que respondían al otro día pero nunca lo hicieron.

El padre de Franco aseguró que días después el vicepresidente regional de Bancolombia envió una comunicación pidiendo disculpas, pero a la cuenta añadieron más dinero del que había sido girado. Por eso decidió seguir con la denuncia aclarando que, si hoy fue un banco, mañana alguna otra entidad podría volver a discriminar a su hijo.