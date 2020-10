La Guajira, problemas económicos e investigaciones al sector educativo

El departamento de La Guajira entró en ley 550 de quiebra. Además de esto, una comisión de la Contraloría llegó a la Universidad de la Guajira en Riohacha para adelantar según fuentes consultada por Caracol Radio, una diligencia de recopilación de información, por las denuncias por presuntos indebidos manejos de recursos públicos que estarían poniendo en riesgo la prestación del servicio de educación pública.

También verificarán las obligaciones y títulos valores de los procesos ejecutivos que se han venido adelantando contra las entidades territoriales por parte de la Universidad, los procesos de contratación, y los criterios para la determinación del valor de las matrículas, así como los procesos presupuestales para la flexibilidad en las matrículas.

Avanza el pulso por la personería de Bogotá

De los más de 450 aspirantes, solo 62 pasaron el examen. De estos, fuentes del proceso consultadas por Caracol Radio confirman que hay por lo menos 7 con la mayor opción. Falta conocer el resultado de los 10 puntos de la prueba de comportamiento que se conocerá el 9 de noviembre, día de la elección, junto con el resultado de los 10 puntos de la entrevista con el Concejo. Esto último tiene nerviosos a los concejales, pues la influencia para elegir un personero de sus afectos será más difícil.

Las fuentes consultadas confirman que en este momento están punteado Byron Valdivieso, actual veedor de contratación, obtuvo 48 puntos en el examen y es cercano a varios concejales, su debilidad, la formación académica, de 10 diez puntos no obtuvo ninguno. Juan Sebastián Perilla, profesor, académico de la Universidad Sergio Arboleda, el más joven de los candidatos, buen puntaje en la prueba, su debilidad, lo identifican como el candidato de la concejal, María Victoria Vargas. Yesid Alvarado, actual procurador judicial, trabajo en el despacho con el Procurador, Fernando Carrillo y sería uno de los dos candidatos de Carlos Fernando Galán. José Fernando Flórez, actual jefe de planeación de la Registraduría, cercano al galanismo y a la casa del actual registrador, Alexander Vega Rocha, obtuvo buen puntaje en la prueba, pero está pendiente que la Universidad Nacional le acredite su experiencia docente como profesional para sumar puntos. Hay otros que podrían dar sorpresas, un juez administrativo y una ex veedora en la lista. No está fácil el pulso en el Consejo de Bogotá