Mi Banda Sonora con Pirry

Guillermo Prieto La Rotta es el nombre completo del periodista Pirry. Se dio a conocer por su programa 'El mundo según Pirry' y, luego, 'Especiales Pirry' trabajando en la realización de crónicas de viajes y denuncias. Es periodista, documentalista, fotógrafo y escritor.

Durante la realización de sus programas, ganó 4 veces el premio Simón Bolívar y más de 15 premios de periodismo del país.

Ha sido un destacado narrador de historias que ha recogido tanto en Colombia, como en diferentes parte del mundo. Ha ido a lugares como Monte Everest, la pared de el capitán en el Parque Nacional de Yosemite de California, las montañas de Papúa Nueva Guinea y los mares de Tonga y la Polinesia Francesa.

Es un deportista de alto riesgo: ha realizado más de 200 saltos de paracaídas, es escalador en roca y montañista, piloto de parapente y buzo.

En 'Mi Banda Sonora', Pirry reveló sus mejores anécdotas de vida y las canciones que marcaron su vida. Aquí su lista de música:

Da ya think I am sexy - Rod Stewart

Wish you were here - Pink Floyd

El baile de los que sobran – Los Prisioneros

Enjoy the silence - Depeche Mode

Muévete - Estados Alterados

Trátame suavemente - Soda Stéreo

Blue monday - New Order

El pescador - Totó La Momposina

Nubes – Los Caifanes

Should I stay or should I go - The Clash

El día de mi suerte - Héctor Lavoe

I still haven’t found what I´m looking for - U2

Never tear us apart – INXS

Halcyon Birds - Broken Back