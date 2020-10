Reclamos de la minga indígena: ¿cómo debería responder el Gobierno?

En Hora 20 un debate para analizar las causas y consecuencias de una nueva minga indígena; de la respuesta del gobierno y una posible infiltración del ELN y disidencias de Farc. También un debate el discurso del expresidente Álvaro Uribe tras el levantamiento de la medida de aseguramiento; su ojo puesto en el 2022 y en un referendo para derogar la JEP. Por último, una mirada al avance de las elecciones en Estados Unidos.

Cerca de 10 mil indígenas están reunidos desde el 10 de octubre que inició la minga indígena y que se ha ido desplazando desde el Cauca y que hoy se encuentra en Cali. Minga que tiene como principal fin poderse reunir con el presidente Duque para hablar de asuntos estructurales, pues han insistido que esta minga no es de carácter reivindicativo o económico, pero que sí tiene un sentido político, el cual busca alzar la voz en cuanto a temas de fondo.

El CRIC ha insistido que lo motivos de esta minga están asociados a la violencia que vive el país; el aumento de las masacres; la violencia policial, la política ambiental del gobierno; los problemas con cultivos ilícitos y que se cumpla lo pactado en el Acuerdo de paz. Incluso, tiene como fin la seguridad de los mismos indígenas, pues en lo que va del año han sido asesinados 76 líderes indígenas, según INDEPAZ. El CRIC también tiene como consigna solamente reunirse con el presidente Duque, pues consideran que es el único que tiene capacidad de decisión; de lo contrario advirtieron que, si el presidente no llega este miércoles a Cali, esos 10 mil indígenas viajarán hasta Bogotá.

El presidente Duque desde este lunes festivo envió a nueve altos funcionarios de su gabinete para entablar un diálogo con los indígenas, los cuales no se presentaron y por ahora el dialogo parece extenderse, pues la ministra del Interior señaló que, al ser una minga política, tendrá un trato político.

Lo que dicen los panelistas

Para Poly Martínez, periodista, columnista y corresponsal del diario ABC, en las estrategias de negociación cada parte pone sus fichas, “La Ministra propuso que como esto es político, toca hacer una hoja de ruta para dialogar sobre esos temas políticos”, y agregó que el problema radicaría en cómo aterrizar estos temas políticos a asuntos como la protección de la vida. También comentó que hay que hacerse la pregunta “¿por qué los están matando?, ¿por qué no hay protección?, las preguntas hacia el otro lado también tienen que hacerse”, pues considera que se le tiene que dar mayor valor a los contenidos y mensajes que envían las comunidades.

En cuanto al comunicado del expresidente Uribe, comentó que pareció más un popurrí en el que habla de varios puntos, pero no deja claridad sobre qué se haría si se droga la JEP o si se reduce el Congreso. En cuanto al tema político, cree que Uribe trata de diseñar y pintar una agenda para los próximos dos años.

Augusto Reyes, abogado y director de Poder & Poder, comentó quela minga es la radiografía de unos territorios donde no hay Estado, donde comunidades indígenas desde hace mucho tiempo vienen haciendo reclamos en gran parte legítimos y que, por el lado del gobierno, “es la radiografía de la política de la no escucha, de la de no ceder, de la no negociación y de unas comunidades indígenas invisibles.”

Para Reyes el discurso de Uribe sobre lo que pueda ocurrir en el 2022 es el segundo capítulo del “castrochavismo”, pues cree es la nueva narrativa de la conversación pública desde el Centro Democrático y la manera en la que el expresidente sin curul mueve sus bases.

ParaEdward Rodríguez, representante a la Cámara por el Centro Democrático,caben preguntas como “¿quién necesita hacer una minga para hablar con el presidente Duque?”, pues indicó que, si los indígenas hubiesen buscado otros mecanismos para reunirse con el presidente, sería más fácil. También comentó que a los indígenas “los ponen a marchar”, que la marcha es política y que este no debería ser el momento para hacer politiquería.

En cuanto a el discurso del expresidente Uribe y el referendo que propone, comentó que esta es la manera para reivindicar su buen nombre al juntar la agenda programática del partido con las preocupaciones de los ciudadanos.

Federico Arango, editor de opinión del diario El Tiempo,advirtió que no se puede caer en el debate de orden público o las amenazas en materia de seguridad, y que el país se debe enfocar en atender reclamos de comunidades indígenas en temas de seguridad, la cual consideró una situación crítica y escandalosa. Apuntó que, si bien es un momento complejo por la pandemia, los indígenas deben poner en una balanza su seguridad y estabilidad o el riesgo de contagio al salir a la minga.

Frente al expresidente Uribe, señaló que es una apuesta por la polarización o por la radicalización de las bases usando a Gustavo Petro como el fantasma del socialismo y convirtiéndolo un riesgo. Pues cree que Petro está siendo utilizado desde la Casa Blanca hasta el Ubérrimo.