Me apliqué la vacuna porque quiero ser parte de la solución: Carlos Carreño

Carlos Carreño, el primer colombiano que se aplicó el proyecto de vacuna de Janssen, habló con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio acerca de sus razones para participar en la fase III del ensayo clínico del proyecto de vacuna de la farmacéutica Janssen y Johnson & Johnson y dijo que, lo hizo porque quiere ser parte de la solución que ayude a contrarrestar el COVID-19.

“Inicialmente debido a la desinformación que hay, por la corriente anti-vacuna, entonces mi pareja me dijo que no estaba de acuerdo, pero yo le dije que estaba convencido de hacerlo, pues no tengo comorbilidades”, afirmó el santandereano.

Carreño aseguró que, la farmacéutica les prometió que, si el proyecto resulta efectivo, él recibirá la vacuna y añadió que por ahora, se les ha hablado de una sola dosis, además que serán sometidos a un seguimiento constante durante dos años y les compartieron un aplicativo al cual deben subir los datos de las reacciones que presente.

Finalmente, Carlos Carreño confirmó que su esposa también participará en el estudio de la inyección.