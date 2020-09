¿Le conviene al país los confusos mensajes que envía el Mindefensa?

En Hora 20 un debate para analizar las confusas respuestas y mensajes que ha enviado el Ministro de Defensa durante los últimos días y de la negativa de la Policía a entregar información sobre lo ocurrido el 9 de septiembre en Bogotá. También un análisis a la aparición de Jesús Santrich e Iván Márquez y la contundente respuesta del gobierno a las amenazas de las disidencias. Por último, una mirada a la llegada de Jorge 40 al país y lo que pueda pasar con los procesos judiciales pendientes.

Después de los hechos ocurridos el 9 y 10 de septiembre en Bogotá, cuando se presentaron desmanes, abuso policial, uso de armas de fuego de la Policía y hasta supuestas infiltraciones de la guerrilla en la ciudad más grande del país; el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo ha estado en el ojo del huracán, pues ha sido criticado por su apoyo irrestricto a las instituciones, sin hacer pocas críticas a los abusos policiales; también se han dado a entender algunas amenazas por parte del ministro hacia sus opositores políticos y parece que las pruebas, los abusos policiales y los documentos que solicitan algunas instituciones del Estado para aclarar que ocurrió esas dos noches que hoy parecen un punto de quiebre para el país, siguen siendo un misterio por parte de la policía y el ministerio de Defensa…

Así lo hizo saber en una carta de la Procuraduría al ministerio de Defensa, pues el Ministerio Público había insistido en varias ocasiones a la policía que le entregara información sobre el uso de las armas durante las manifestaciones en Bogotá; el material fílmico de las cámaras en los CAIs y los reportes de la Policía sobre lo ocurrido; no obstante esta tarde finalmente fue entregado el material de video a la procuraduría, después de una larga espera para adelantar las investigaciones disciplinarias.

Lo que dicen los panelistas

Para María Teresa Ronderos, periodista, columnista y directora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística,el Gobierno ha revitalizado el discurso de las disidencias de las Farc y hoy terminan siendo víctimas de su propio invento. Por lo que cree que este ha sido uno de los peores gobiernos en desempeño en materia de seguridad, solo después del gobierno de Pastrana. Además, señala que no hay soluciones prácticas y concretas; el discurso es gaseoso y genérico, lo cual significa un saludo a la bandera. Concluyó diciendo que le dieron el cargo en materia de seguridad a un político.

Sobre la nueva aparición de Jesús Santrich e Iván Márquez, dijo que estos mensajes lo único que parece es que fueran a favor del Gobierno; agregó que esta gente genera semejante repudio que el gobierno no les debería ni responder

Gabriel Vallejo, representante a las Cámara por el Centro Democrático,sostuvo que lo más importante es que se logre esclarecer rápido qué fue lo que ocurrió el 9 y 10 de septiembre en Bogotá,con el fin de evitar reclamaciones de los ciudadanos, la cual es comprensible. Agregó que el debilitamiento de la Fuerza Pública es muy grave y que se niega a catalogar los abusos o uso de la fuerza como un problema sistemático. No obstante, recalcó que no se puede suponer que la Policía sea perfecta y que frente a lo que dice el ministro, eso es un debate político, pero salió en su defensa al afirmar que Trujillo ha ocupado altos cargos y que, por lo tanto, es competente y ha demostrado resultados.

En cuanto a la nueva aparición de las disidencias de las Farc comentó que no se puede subestimar la fuerza de este grupo armado que tiene capacidad operativa para hacer daño.

Juan Carlos Cortés, abogado y ex viceprocurador general, señaló que la mejor forma de proteger y fortalecer la Policía es esclareciendo rápido los hechos que han enlodado su gestión, por lo tanto, sostiene que es importante aportar información a la Procuraduría para que se adelanten esas investigaciones. Criticó el hecho de que fuera necesario la intervención del Ministerio de Defensa para que Policía entregara información que requería el Ministerio Público, puesto que aclara que estas no son peticiones, sino instrucciones y requerimientos que deben ser atendidas por las autoridades. Por último, comentó que es importante que se actúe en derecho y no por opiniones o conjeturas, con el fin de que se supere un círculo que no beneficia la institucionalidad.

Para Luis Fernando Velasco, senador de la república,el problema que hoy enfrenta el país en materia de seguridad es muy grande, que está desbordado y en cabeza de alguien que no estaba capacitado para enfrentar el problema. Por lo que cree que la no cooptación de territorios tras la salida de las Farc es un grave error, pero que “no se han buscado consensos por parte del gobierno y se buscan culpables donde no los hay”, y que para el ministro es más fácil enfrentar violencia en Twitter y atacar la oposición, que a un masacrador de líderes sociales. También se refirió sobre la tesis del gobierno que ataques en Bogotá fueron infiltrados por guerrilla, cree que sería muy grave si esta tesis es cierta, pues “el ministro sabe que hay un plan para tomarse Bogotá y no hay acciones para prevenir”. También comentó que el ministro Trujillo parece hablarle más a la derecha, que al país completo.

Para Velasco la aparición de las disidencias de las Farc es el significado que no hay nada más valiente que dejar las armar “los valientes son los que ponen la cara y los testimonios de los hechos que cometieron”, pero advirtió que si las disidencias lo que quieren es ese discurso, pues cree que van en contravía de la historia.