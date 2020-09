Lucio Chico: 104 años, ¡y sigue estudiando!

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Lucio Chiquito Caicedo quien es un ingeniero civil de la Universidad Nacional, sede Medellín y que a sus 104 años, acaba de presentar su tesis para optar el título de Doctor en Ingeniería de la Universidad de Manchester, Inglaterra, donde hace siete décadas cursó un máster en Ciencia y Tecnología.

“Mi tesis le he puesto el nombre del punto óptimo de la utilización del agua de un río, sirve para centrales hidroeléctricas que tengan o no un embalse. Consiste en determinar la cantidad máxima de agua que se puede sacar económicamente de un río para energía o para cualquier otra cosa”, dijo Lucio.

Lucio Chiquito dice que la pandemia le sirvió para dedicarse y terminar su tesis y presentarla en la universidad en la que estudió hace 73 años.

“Hice un trabajo muy especial, consulte con muchos expertos para que todo estuviera sustentado”, afirmó el ingeniero

Aún no sabe cuando le dan noticias sobre su tesis, dice que los ingleses son muy estrictos y se toman su tiempo.

“Uno no se sabe cuándo tenga noticias de la tesis. La vez pasada se demoró 25 meses la discusión del tema y tuve que escribir como 170 correos electrónicos aclarando puntos de vista”, afirmó uno de los estudiantes con más años de esta universidad de Inglaterra.

Su memoria es extraordinaria y recuerda hechos que marcaron la historia del mundo.

“En los años 20 y 22 me tocó vivir la gripe española. Yo recuerdo las grandes caravanas de la gente pobre que iba a recibir a los centro de salud a recibir la medicina”, afirmó el ingeniero.

Para Lucio Chiquito nunca es tarde para estudiar y espera que la situación del país mejore porque lo llena de tristeza todo lo que se está viviendo.

“Yo espero que lo que haga el individuo sea siempre con pasión y entusiasmo, componentes importantes para tener éxito en lo que se hace, hay que vivir el presente porque uno no sabe si va a existir un mañana, cada vez que hagan algo que sea para mejorar la calidad de vida de las personas”, afirmó

Este hombre de 104 años estuvo casado por 67 años, tiene 6 hijos, 12 nietos, y 7 bisnieto y dice que la paz es fundamental para el progreso de la humanidad y que la naturaleza solo se domina cuando se siguen sus leyes.