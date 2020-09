Mi Banda Sonora con Juan Alfonso 'Gato' Baptista

Juan Alfonso Baptista, conocido también como 'Gato' Baptiista, es un actor de televisión. Nació en Caracas, Venezuela; sin embargo, ha participado en diferentes producciones de países como México, Colombia, Venezuela, Estados Unidos y España.

Antes de iniciar su trayectoria en la actuación, jugaba como arquero en la selección juvenil de Venezuela. Su pasión era el fútbol y, gracias al deporte, conoció diferentes lugares del mundo.

Su inicio en las telenovelas fue en 1997, cuando debutó en la producción venezolana 'A todo corazón'. Estuvo dos años inactivo por causa de una parálisis facial. "De alguna forma, tuve un quiebre emocional. Me tocó volver a aprender a hablar de nuevo y a veces no se me entiende lo que digo. Son cosas que pasan, no lo veo como un momento traumático. Es lo que soy”, afirma Gato Baptista.

Una de las producciones que lo catapultó a la fama mundial fue 'Pasión de Gavilanes'. De acuerdo con Gato Baptista, lo más impactante de la novela fue obtener el reconocimiento de grandes artistas internacionales.

A través de canciones, Juan Alfonso 'Gato' Baptista nos narró sus historias de vida. Conozca aquí su lista de canciones:

Primavera-Antonio Vivaldi

Devuélveme a mi chica-Hombres G

Cruz de navajas-Mecano

Oleo de mujer con sombrero-Silvio Rodríguez

YYZ-Rush

Raros peinados nuevos-Charly García

Esto es Ska-Desorden Público

Kingston town-UB-40

Tu-Juan Luis Guerra & 4-40

Me estoy enamorando-Jerry Rivera

So lonely-The Police

Boys don´t cry-The Cure

Amar y querer-José José

Te lo pido por favor-Juan Gabriel

Santorini-Yanni

Vivir sin ella-Gilberto Santarosa

Hawaii-Maluma

Siempre me quedará-Bebe