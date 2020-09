Solicitantes pueden argumentar desacato de MinDefensa: Juan Manuel Charry

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy, el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry se refirió al comunicado que publicó este jueves, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, asegurando que ya había pedido perdón por cualquier votación a la ley.

Charry aseguró que los solicitantes pueden iniciar un incidente de desacato si no se encuentran de acuerdo con las declaraciones de Trujillo, y llevaría a sanciones monetarias e incluso penales.

“Puede que la corte no supiera que el ministro había pedido disculpas y reiteró esta solicitud, pero los solicitantes pueden iniciar un incidente de desacato si no se encuentran de acuerdo, si ellos consideran que no se satisfizo incluso puede haber sanciones de 20 salario mínimos y 6 meses de arresto” dijo.

Charry aseguró que será el juez de tutela quien determine si el ministro cumplió con su deber.