Corte sobre protesta social: ¿qué efectos tiene el llamado al Gobierno?

En Hora 20 un análisis a fondo sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre la protesta social y el uso de la fuerza durante manifestaciones y un debate sobre el discurso del presiente Duque ante la Asamblea general de las Naciones Unidas, así como los llamados a la unión, al multilateralismo y al trabajo conjunto de otros mandatarios.

Como una histórica decisión fue catalogada el anuncio de la Corte Suprema de Justicia sobre la “acción sistemática, arbitraria y desproporcionada” de la Fuerza Pública durante las manifestaciones y protesta social en el país. La decisión que tomó el alto tribunal se da después de una tutela interpuesta por 40 personas que buscaban que sus derechos en materia de expresión y libertad de prensa fueran protegidos después de los hechos del Paro Nacional en noviembre del año pasado. En la decisión se expresa que el Estado a desplegado una conducta constante y reiterativa para socavar y deslegitimar el derecho a expresarse sin temor. Además, sostiene que el gobierno y la policía han vulnerado los derechos de la protesta libre y pacífica, incluso, considera que se ha estigmatizado a quienes cuestionan las acciones del gobierno.

Por lo tanto, la Corte Suprema tomó varias decisiones de alto calado, como pedirle a la presidencia que se reestructuren las directrices sobre el uso de la fuerza contra los manifestantes; promover, garantizar y facilitar de manera imparcial el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión, protesta y libertad de prensa. También ordena que se establezcan mesas de trabajo entre ciudadanía, Defensoría del Pueblo y Procuraduría, así como impulsar una ley estatutaria que regule a alcaldes y limitaciones del derecho a la protesta pacífica…. También exige que el ministro de Defensa se excuse por los abusos policiales de noviembre del año pasado y que se suspenda el uso de la escopeta calibre 12 utilizada por el Esmad en manifestaciones.

Lo que opinan los panelistas

Para Antonio Sanguino, senador de la República,este pronunciamiento es de suma importancia al ser del mayor tribunal de justicia del país y no de una ONG o de la oposición. Señaló que la Corte reconoce un planteamiento de la oposición política del país sobre la violencia policial durante las manifestaciones o la estigmatización a quienes salen a marchar. Además, cree que el pronunciamiento es valioso en el sentido que reclama por una ley estatutaria en la que el congreso regule protesta social y el uso de la fuerza, pues sostiene que el uso de esa fuerza por parte de la Policía debe establecer obligaciones y estándares.

En cuanto al discurso del presidente Duque ante Naciones Unidas, comentó que este Duque se parece más al candidato, que al presidente sobre todo en temas como la paz, medioambiente y víctimas. Agregó que el presidente ha enarbolado un discurso para la galería de Naciones Unidas y para el público externo, “como si la globalización no permitiera saber el discurso interno de Duque y de sus acciones como gobernante”, concluyó.

Para Miguel Uribe, exsecretario de Gobierno de Bogotá,esta decisión de la Corte Suprema más allá de llamar la atención al gobierno, reconoce que la protesta pacífica debe tener límites. Además, plantea que a la Policía no se le pueden quitar sus herramientas, ni debilitar su forma de respuesta, pues cree que se puede abrir el camino para que se reduzca la capacidad de la fuerza pública y que por el contrario lo que se debe hacer es buscar la manera de fortalecer la Policía antidisturbios.

Sobre la aparición del presidente Duque en Naciones Unidas, advirtió que le pareció que tiene un tono conciliador, optimista y de mostrar algunos resultados de su gobierno. Advierte que ha escuchado ese discurso en el país, pero quizás no lo dice en el mismo contexto y con distorsión.

Francisco Miranda, director de Portafolio,ve positivo que el Congreso tome la discusión sobre la protesta social como derecho de los ciudadanos, el cual como todo derecho debe tener algunas restricciones. Añadió que decisión de la Corte es una buena noticia y que el hecho de tener una ley estatutaria sobre la protesta es positivo si logra preponderar derechos como la protesta y movilidad; lo que resume, como dar claridad al manejo de la protesta social y de la reacción de las autoridades.

Para Miranda, el discurso de Duque ante Naciones Unidas es un ideal de la política exterior de su gobierno, “es lo que él quisiera que se reflejara, un componente de multilateralismo para medio ambiente, estrategia global, y claro que Colombia en una estrategia de cuidado de páramos no hace bulla, pero refleja el ideal del policía exterior”, y agregó que este ideal del gobierno tendría mayor alcance si la Cancillería y el Ministerio de Ambiente fueran más activos.

Juan Pablo Estrada, abogado y profesor universitario,señaló que la decisión de la Corte es un tirón de orejas fuerte y un llamado de atención a los dos extremos de la confrontación en la protesta social. Agregó que sin ánimo de hacer espiritismo al no conocer de fondo la decisión de la Corte, esta señala que desde el Estado se está generando estigma sobre quienes se manifiestan de manera legítima “se marca frontera entre derecho a la protesta, y el de que no sean estigmatizados”, y agregó, que no hay un “gobierno de jueces”, que el tribunal no se está desbordando en competencias y que por el contrario genera es un equilibrio en el poder.

Por otro lado, frente al discurso del presidente Duque, considera que la intervención fue buena, pero que echa de menos que no se hagan esos mismos anuncios y en los mismos términos en el país “eso de superado lo de enemigos paz, todo el enfoque en reinsertados y tránsito a la civilidad, es muy distinto a lo que se vive.” Y advirtió que si el presidente hiciera ese mismo de intervenciones en el país podrían tener muchos réditos.