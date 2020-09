Jhon Córdoba: “En la Bundesliga es donde me he sentido cómodo”

Jhon Córdoba realizó una brillante temporada 19/20 con el Colonia FC que le valió para estar entre los cinco máximos goleadores de la Bundesliga. El chocoano anotó 14 goles en 31 partidos y salvó con lo justo que el equipo se fuera a la segunda división del fútbol alemán.

Ahora Córdoba jugará en el Hertha Berlin, equipo de destacada actuación en la temporada pasada, con este club firmó contrato hasta el 2024. El jugador habló con el VBar de Caracol Radio sobre este nuevo paso en su carrera "Este proyecto me motivó y me llamó mucho la atención, por eso decidí venir".

El delantero habló sobre la Bundesliga, la cual catalogó como una liga que se le acomoda bien "En la Bundesliga es donde me he sentido cómodo, hasta el momento me ha ido muy bien. No descarto la opción de ir a otra liga". Sobre la posibilidad de un llamado a la Selección Colombia, aseguró que sueña con un llamado pero no se adelanta.