Guimarães: “No me han dicho nada oficial sobre algún contacto con Junior”

Uno de los técnicos extranjeros que ha dejado mejor recordación en el fútbol colombiano ha sido Alexandre Guimarães. El brasileño nacionalizado costarricense aunque duró poco tiempo le bastó para ser campeón con el América de Cali.

Este grato recuerdo y su buen manejo de grupo hizo que el Junior de Barranquilla fijara sus ojos en Guimarães ante la salida de Julio Comesaña. Sin embargo, en diálogo con el VBar de Caracol Radio, el director técnico aseguró que no ha recibido nada oficial "Hasta el momento mi representante no me ha dicho nada oficial sobre algún contacto con Junior".

Alexandre aseguró que así como los fanáticos del fútbol quedaron con ganas de verlo dirigiendo por más tiempo, él hubiera preferido una estadía más larga en el fútbol nacional. Además aseguró que aunque en Brasil es difícil ver el fútbol colombiano, intenta seguirle la pista.