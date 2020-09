"Es la carta más extraña que he recibido": director de El País de España

En diálogo 6am Hoy por Hoy de Caracol Radio, Javier Moreno, director del periódico El País de España, dijo que no comprende muy bien cuál es la intención del Luis Guillermo Echeverri, quien envió una carta pidiendo que no entrevistaran al senador Iván Cepeda.

"Es la carta más extraña que he recibido. No logro comprender qué es lo que quiere el doctor Echeverri (...) Se queja de que El País entreviste a un Senador de la República y eso no suele suceder", dijo Moreno.

Agregó que "el periódico es un periódico plural y entrevistar a alguien no suscribe sus puntos de vista, el periódico defiende el derecho a la información, al libre periodismo y a los conceptos constitucionales".

Revolución digital

De otro lado, Moreno dijo que el paradigma sobre las versiones pagas de los medios de comunicación en las plataformas digitales ha cambiado.

Señaló, que un ejemplo es el periódico El País que en los últimos 4 meses ha recibido a más de 60 mil nuevos suscriptores, que han querido hacer parte de ese club donde hay más que sucesión de titulares sino información constante.

Explicó que ese cambio quedó materializado con experiencias como Netflix y otras plataformas, donde las personas están dispuestas a pagar por los buenos contenidos.