¿Falta formación en la Policía?

Andrés Nieto, experto en temas de seguridad ciudadana y profesor universitario, asegura que la reacción violenta tras el asesinato de un abogado a mano de la Policía se debe a que falta capacitación y formación en esa institución, además de la imprudente influencia de algunos dirigentes políticos que aprovecharon la situación para incitar a la ciudadanía.

"Estamos frente a policías que tienen unas presiones muy fuertes, órdenes y contra órdenes, que en medio de la pandemia no tuvieron toda la protección de la Institución para no contagiarse y sus familias y que terminan desbordados, sin ningún tipo de atención no solo para ellos, sino para su núcleo familiar y terminan entonces justificando por medio de su uniforme ese tipo de cosas que son sumamente injustificables".

Dice el experto que el acto de poder ejercer fuerza sobre un ciudadano es para minimizar los riesgos y no para matar.

"Ejercer una fuerza sobre el otro para llegar a lesionarlo o matarlo, estamos hablando de temas que van en contra de los Derechos Humanos y los tratados internacionales".