El sistema es perverso el que se ha inventado Electricaribe: Jaime Pumarejo

En diálogos con 6AM Hoy por Hoy, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, habló de los cobros que está haciendo Electricaribe a barrios subnormales.

" (...) yo no se que tiene la silla de gerente de Electricaribe, a esa hay que llevarle a alguien que le haga un rezo o le eche agua bendita, porque el que se sienta ahí toma malas decisiones", dijo Pumarejo respecto a la problemática que tiene la empresa Electricaribe y la demandan que están interponiendo para que la ciudad le pague 45.000 millones de pesos con el argumento de que son por el cobro de energía a los barrios subnormal y ellos no les están pagando.

"En el barrios subnormales se paga por estimado, es decir, estiman más no cuentan tu consumo, tiene un foco, una nevera y un par de abanicos, y a esas personas les estiman el consumo en $200.000 - $250.000 al mes, es decir, les roban, los estafan y ellos simplemente no pagan porque no tiene eso y saben además que eso no lo consumieron", aseguró.

El alcalde indicó que en pocas semanas se irá Electricaribe y llegará un nuevo operador que espera que pueda mejorar estas situaciones en los barrios y puedan cobrar lo que es justo.