'El lado oscuro' y los Jedi de la política

En una guerra de memes sobre Star Wars se convirtió la revocatoria del Alcalde de Medellín, Daniel Quintero y se extendió a otros sectores de la política. Inicialmente la senadora Paola Holguín publicó:

La veeduría ciudadana tiene muy atormentado al señor Quintero y a su séquito ... dicen en mi tierra, el que nada debe, nada teme o si no estoy haciendo nada malo, porqué estos nervios? ... y la “liga de la justicia” también los asusta 🤣 pic.twitter.com/NyJRU4Ae7E — Paola Holguín 🇨🇴 (@PaolaHolguin) August 27, 2020

En el meme pone las caras de los líderes de oposición en Antioquia, la de ella por supuesto; la del expresidente Uribe; la de Alfredo Ramos, ex gobernador de Antioquia; la de Federico Gutiérrez, ex alcalde; la de Alfredo Ramos hijo y actual concejal de Medellín y la de Juan David valderrama, ex candidato a la alcaldía de Medellín, pero en vez de ubicarlas en los héroes de la "Liga de la Justicia" puso las caras en los villanos de la saga de Star Wars.

Las múltiples reacciones, entre ellas la del propio alcalde Quintero:

Bienvenida toda veeduría, inclusive la de #TodosxMedellín que se representan así mismos como el Lado Oscuro de Star Wars. Se les valora lo sinceros. https://t.co/6yJx6wsM5S — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) August 28, 2020

A la guerra de memes ya se metió la representante, María José Pizarro, que se puso en un meme con Gustavo Petro y con Iván Cepeda, del lado de los caballeros Jedi:

Que la fuerza te acompañe! 😎 pic.twitter.com/M4BVg5JCu0 — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) August 28, 2020

Estaban Santos por su parte publicó otro meme del equipo Jedi con su papá, el expresidente Juan Manuel Santos a la cabeza, con Humberto de la Calle, el ex general Naranjo, la canciller Holguín y el exministro de Salud, Alejandro Gaviria:

La famosa tertulia del ex ministro Armando Benedetti en Barranquilla no la acaba nada

Ni la pandemia impidió que se dejara de hacer la tertulia del ex ministro de comunicaciones, Armando Benedetti Jimeno, ahora es virtual. Han aprovechado esta modalidad para invitar personajes que además descubren lo que es una verdadera tertulia costeña.

Ya han sido invitados: Rodrigo Uprinmy, Humberto de la Calle, Iván Marulanda, Yesid Reyes, el jesuita Alberto Parra, el historiador Alfonso Múnera, el director del Departamento Nacional De Planeación, Luis Alberto Rodríguez, Mauricio Cárdenas, Cecilia López. El invitado de hoy es el presidente Iván Duque, maravillosa tertulia donde se habla a profundidad con humor y unos buenos tragos.