El Pulso del Fútbol, 25 de agosto de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el regreso del balompié colombiano y la gestión que están haciendo los dirigentes encargados de avanzar en este tema. César dijo: “En la Supercopa de Europa se va a jugar con el 30% del público y aquí no hemos podido decidir ni cuando, ni donde se va a jugar. No sé cuanto puedan aguantar los equipos, pero si esto sigue así, se quebrarán muchos equipos y algunos jugadores se quedarán sin trabajo”. Sobre el tema Óscar agregó: “Es increíble todo lo que pasa aquí, me preocupan tantas reuniones que sirven para muy poco y que no dan una solución definitiva. No hay una posición concreta sobre el regreso del fútbol”.

Le puede interesar también: Fernando Jaramillo: "No sabemos con certeza cuándo regresa la Liga"

Otro de los temas tuvo que ver con el correo de un oyente, el cual indagaba por el equipo que más presión en ataque tiene en la actualidad, entre el Liverpool o Bayern Múnich. César manifestó: “Creo que mete más presión el Liverpool. Me parece que es mucho más físico que el Bayern Múnich, aun cuando el equipo alemán, también tiene mucha presencia física”. Por su parte Óscar complementó: “No estamos de acuerdo, me parece que presiona más, es más intenso y lo hace mejor, el equipo Bayern Múnich”.

Le puede interesar también: Messi le habría comunicado al Barcelona que quiere dejar el equipo

Además opinaron acerca de otro correo, el cual afirmaba que Juan Fernando Quintero no ha podido llegar a un equipo grande de Europa, debido a que no ha podido ser titular indiscutible en River Plate. César destacó: “Ningún equipo grande de Europa iba a contratar a Juan Fernando Quintero, es un gran jugador para desequilibrar en el medio sudamericano, pero en Europa le va a quedar muy difícil”. Mientras Óscar finalizó: “Nadie duda de sus condiciones, pero hay cosas que lo atormentan y uno no las puede cortar. No le fue bien en Europa y en River Plate siempre fue suplente”.

Le puede interesar también: Fredy Rincón: "Que diga lo que quiera, James no sabe en qué mundo está"

No olvide escuchar el audio del programa.