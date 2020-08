Internet para la vida: conectividad y economía digital

En Hora 20 un foro para hablar del “Internet para la vida” en el que el eje central fue hablar de las necesidades del mundo digital, del programa Misión TIC 2022 lanzado esta mañana por el gobierno nacional; el cual comprende la formación de 100 mil programadores que contribuyan a la reactivación del país en un momento en el que la pandemia ha develado la importancia de la conectividad y del mundo digital en nuestras vidas.

La llegada de la pandemia empezó a develar falencias, errores, deficiencias y necesidades que tenemos en el mundo contemporáneo; una de ellas ha sido la de la conectividad, el internet, la programación y el comercio electrónico. Por uno de eso motivos, es que esta mañana fue lanzado el programa “Misión TIC 2022” que busca formar a 100 mil jóvenes y adultos en programación durante los próximos dos años, con el fin de ser pioneros en América Latina en la materia, y de la posibilidad de generar un cambio de fondo de cara a la cuarta revolución industrial; en generar empleo y formación tecnológica en el país, pues según Fedesoft en el país hay cerca de 60 mil vacantes para el sector tecnológico; lo que genera que este proyecto de formación en temas digitales haga parte de uno de los pilares del gobierno nacional en el “New Deal” presentado por el presidente Duque ante la recuperación económica por los estragos de la pandemia.

Si duda alguna, con una pandemia de por medio y las necesidades del mercado, es importante la formación de jóvenes y adultos en programación. Sin embargo, el problema viene de tiempo atrás en esta materia. Se estima que el déficit en empleados tecnológicos llega a 45 mil en el país y a 550 mil en toda América Latina; mientras que en el 2015 era máximo de 24 mil empleos. Además, para el Banco Interamericano de Desarrollo, si no se hace nada en esta materia, Colombia en 2025 tendría una brecha en talento digital de entre 68 mil y 112 mil programadores.

Con la formación de estos 100 mil programadores se busca la generación de empleo, de educación, pero al mismo tiempo de un avance para el país en materia digital y tecnológica, pues solo durante la pandemia, en el mundo algunos desarrolladores de software y programadores han tenía un aumento en la demanda hasta del 1.400 por ciento.

Lo que dicen los panelistas

Para Andrés Giolito, country mánager de Globant Colombia,este proyecto de 100 mil programadores permite seguir invirtiendo en Colombia, pues considera que el país genera una fuerte empatía en el mercado, lo que ha generado que la fuerza crezca cada vez más y exista la necesidad de que el país forme a sus ciudadanos en materia de programación de cara a las necesidades del mundo digital.

Señaló que la tecnología hoy atraviesa casi todas las industrias, y que la pandemia de alguna manera ha sido una posibilidad para demostrar lo que a la gente necesita en el plano tecnológico. Por lo tanto, cree que este proyecto es una gran oportunidad para posicionarse como un líder en la industria del conocimiento tecnológico. Además, sostuvo que la industria ha tenido un gran crecimiento, con una curva exponencial a favor del sector lo que lleva a que cada vez se requiera de más programadores.

Jorge Quiroga,CEO y fundador de BlackSip, empresa experta en servicios de comercio electrónico,planteó que la importancia de esta apuesta está en el hecho de que casi todas las empresas de consumo masivo, retail o bancos tienen una gran demanda frente a las personas que tienen conocimiento en programación y señaló que estos programas no solo funcionan para suplir demanda interna, pues cree que también se puede romper la barrera para exportar servicios. Agregó que una de las limitaciones de un programa como este es el hecho de tener habilidades en inglés tanto en lectura como en el conocimiento de una documentación que requiere de una rápida actualización.

Explicó que una de las importancias de un programador en una empresa es que cuando no se tienen, se quita competitividad al país porque entonces se escoge de otro lugar, por lo que plantea que este es un mercado global en el que se tiene que jugar o se termina perdiendo.

Carolina García, Co-founder y CRO de Chiper, la mayorista digital de América Latina,explicó que uno de los grandes problemas en materia de programación es atraer a los estudiantes, pues sostiene que estos piensan todavía en carreras tradicionales y que las necesidades del mercado en programación quedan un poco a un lado. Por lo que cree que este programa es una oportunidad laboral para poder suplir la brecha que se ha tenido y el déficit en programadores en el país. Explicó que, como empresa, el hecho de no tener este personal hace que se le quite velocidad a la implementación de programas o políticas, lo que genera una barrera y el no poder crecer para implementar nuevos procesos de una manera eficiente y menos costosa.

Aseguró que casi toda la industria necesita de programadores “la oportunidad para que se generen empresas con base tecnológica y para que con esto se genere tecnología y a través del conocimiento y que con esto se llegue a la recuperación” y finalizó diciendo que uno de los grandes retos está relacionado con que los estudiantes estén motivados durante todo el proceso y queden enganchados con la vida laboral.