El Pulso del Fútbol, 6 de agosto de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el defensor del Barcelona Gerard Piqué y las declaraciones en las que el ex jugador argentino Oscar Ruggeri no lo consideraba un buen jugador. Óscar dijo: “Yo si veo jugar al Barcelona, dije que Piqué es un buen jugador, pero pienso que hay mejores. Creo que por su estatura a veces es atropellado en su juego”. Mientras César respondió: “Ruggeri se retractó, dijo que él no había querido decir eso, pero yo vi que lo dijo y de manera enfática. Fue una desafortunada intervención”.

Otro de los temas tuvo que ver con el correo de un oyente, el cual mostraba su indignación, porque el jugador croata Luka Modric tenía la camiseta número “10” del Real Madrid. César manifestó: “No me preocupa que Modric tenga el “10”, lo tiene por lo que hizo en el campeonato mundial de Rusia y porque James no está en un buen momento. Creo que los números pasan a ser una anécdota”. Por su parte Óscar complementó: “Los numero no juegan, pero en la Juventus ocurrió algo curioso. Cuando llegó Cristiano, Cuadrado le tuvo que dar el número “7”. Así que para algunos pesa el número y para otros no”.

Además opinaron acerca del correo de otro oyente, quien indagaba por cuál es el clásico más importante en el torneo colombiano. Óscar resaltó: “Depende de cómo uno lo analice y de la época en la cual se esté. En este momento creo que el clásico es entre América y Nacional”. Sobre el tema César destacó: “Yo no le pongo mucho cuidado a si el clásico es entre los dos mas ganadores o dos equipos de la misma ciudad, pero para mí en Colombia el clásico es entre Nacional y Millonarios”.

