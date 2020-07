Alcalde de La Merced denunció amenazas por cartel de falsos testigos

Autoridades de Caldas investigan las presuntas amenazas que estaría recibiendo el alcalde de La Merced, Jhonatan Manuel Vásquez, por las denuncias de un cartel de falsos testigos que hace presencia en la zona.

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy, Vásquez explicó que se está realizando un trabajo en conjunto para determinar quiénes son los responsables de estas amenazas y garantizar su protección.

“La semana pasada me comunica la Policía Nacional que se había planeado un atentado, esa información se habló en una reunión en la Pintada, Antioquia, las autoridades me informan que en esa reunión había paramilitares y me alertan sobre la importancia de extremar las medidas de seguridad”, afirmó.

Según el mandatario, estas amenazas se dan gracias a las denuncias que ha hecho contra paramilitares:

“Me amenazan porque se de un cartel de falsos testigos, liderado por paramilitares, y ya he puesto ante la Fiscalía una denuncia con grabaciones de más de 20 horas en donde el paramilitar de la cárcel me cuenta que ese cartel existía”, aseguró.

Vásquez aseguró que, si llega a sufrir algún tipo de acto contra su vida, la Fiscalía debe contar la verdad al país.