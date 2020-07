Se estaría planeando un presunto atentado contra el alcalde de La Merced

Autoridades investigan presuntas amenazas que estaría recibiendo el alcalde de La Merced, Jhonatan Manuel Vásquez, en las cuales manifiestan que actualmente se está planeando un atentado en su contra.

Sobre este tema, el mandatario explicó en Caracol Radio que las denuncias llegaron directamente a la Policía y que la entidad le dio a conocer dicha situación. “Para nadie es un secreto que yo desde hace muchos años estoy denunciando un cartel de falsos testigos que hace presencia en Caldas y no es la primera vez que recibo amenazas por eso”, indicó Vásquez.

Actualmente se está realizando un trabajo en conjunto para determinar de dónde surgen las intimidaciones y quiénes son los responsables de las mismas, “la información que llegó al Comando de la Policía de mi municipio manifiesta de una supuesta reunión que hubo en un departamento vecino y en la que estuvieron unos ex paramilitares, dicen que ahí hablaron sobre un atentado en contra del alcalde del de La Merced”, expresó el mandatario.

Lea también: Gobernación aclara que aún no está definido el cierre por subregiones

Vásquez también señaló que la Policía Nacional ha hecho un constante seguimiento a su situación pero que la Unidad Nacional de Protección no ha respondido a algunas solicitudes que ha requerido. “a uno le queda un sinsabor porque después de haber una medida cautelar de un juez de la República donde dice que me ayuden a mí en cuestiones de seguridad y después de mandar oficios y derechos de petición al director nacional, no hemos recibido ninguna respuesta que al menos diga que no se puede”.