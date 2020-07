¿Qué mensaje envía el alcalde de Medellín al pedir ayuda médica a Cuba?

En Hora 20 un análisis a las polémicas del día. Por un lado, una mirada a la solicitud del alcalde de Medellín ante Cuba para que fuera enviada una misión médica de ese país a la ciudad. Un análisis a la decisión de un juez que limita al presidente Duque a exaltar a la Virgen y a la propuesta de la vicepresidenta sobre un servicio militar obligatorio para las mujeres.





Iniciamos con la polémica relacionada con una carta del alcalde de Medellín, Daniel Quintero al embajador de Cuba en Colombia, en la que solicita cooperación con personal médico desde la isla para atender una capacidad UCI de 600 camas. Según el alcalde, en la ciudad solo hay 188 intensivistas y por lo tanto esa ayuda es necesaria para el momento del pico de contagio en la ciudad. Estas misiones médicas desarrolladas por Cuba hacen parte de un programa de apoyo que durante la pandemia ha estado en 20 países con más de 1,500 médicos en labores para atender pacientes en Unidades de Cuidados Intensivos. Además, esta no es la única ayuda que ha solicitado Quintero, pues pidió a Estados Unidos apoyo en la vacuna; a Emiratos Árabes pruebas y a países como China, asesoría en el manejo de la pandemia…





Sin embargo, las criticas surgieron en cuanto se conoció la carta; pues el expresidente Uribe dijo que así inició la toma de Venezuela y que se debía decir no a cualquier ayuda de médicos cubanos. Las agremiaciones médicas también se mostraron en contra de la iniciativa, principalmente por no tenerlos en cuenta desde la Alcaldía y dicen que Quintero desconoce el talento humano en salud desde el plano nacional y local. Por su parte, desde el Gobierno Nacional, la Cancillería se pronunció a través de un comunicado en el que le pidió al alcalde que se respeten los conductos oficiales en materia de articulación diplomática y el ministro de Salud resaltó que no es el momento para solicitar ayuda a otros países.

Lo que dicen los panelistas

Lariza Pizano, politóloga, periodista y analista,señaló que más allá de la ayuda específica de Cuba, esta situación evidencia las tensiones que se vienen presentando desde un plano local y el Gobierno Nacional; además, advierte que devela que algunos mandatarios locales van a un ritmo diferente del gobierno en el que se adelantan en algunas acciones en medio, de lo que la politóloga llama desespero. Agregó que el hecho que sean cubanos o no, evidencia que hay una profunda radicalización política de un sector que sigue con un discurso igual al del plebiscito por la paz. Por último, apuntó que posiblemente esta situación también muestre una falta de tacto y de habilidad política del alcalde, ya que se conoce que cualquier decisión de este calibre debe pasar por la Cancillería y previo a un consenso sobre las verdaderas necesidades.





Frente a la polémica por la propuesta de la vicepresidente, advirtió que la estrategia no logra ser clara, pues dice que no se entiende si el servicio militar obligatorio para las mujeres es para que se reduzcan los casos de violencia sexual por parte de miembros de la Fuerza Pública o si la discusión es sobre la formación en materia de Derechos Humanos. Frente a las constantes salidas en falso de la vicepresidente, dice que en menos de una semana ha puesto en aprietos dos veces al presidente; además, de que las comunicaciones son dispersas, no están focalizadas y piensa que eso se da principalmente porque no se tienen unas labores específicas para la vicepresidenta





Para Augusto Reyes, abogado y director de Poder & Poder,el episodio con el alcalde de Medellín condensa la polarización en la que vivimos. “Una que hace mucho daño en este momento en el que el objetivo principal son atender los problemas de salud” advirtió. También sostuvo que el alcalde lanza esta señal para iniciar una conversación que generaría polémica, la cual finalmente no es sana para un momento en el que los ciudadanos necesitan respuestas claras





Frente a la decisión de un juez de pedirle al presidente Duque que elimine un trino alusivo a la Virgen del Chiquinquirá, explicó que esto hace parte de una sensibilidad extrema en la que el presidente no puede expresar su fe o sus convicciones. “Es inadmisible que estemos en esta sensibilidad. Debemos ser respetuosos de su religiosidad, de su fe” y agregó que en el caso de que la gente se sienta herida por declaraciones de ese nivel, es mejor que el presidente no lo haga para enviar unos mensajes que pueden ser equivocados





Francisco Bernate, abogado penalista, profesor universitario y director de la Hora Judicial UR,planteó que el asunto de los médicos cubanos debió ser tratado a través de la Cancillería y el Gobierno Nacional, pues señala que la situación diplomática con Cuba es tensa y es mejor que esos asuntos se manejen de manera oficial. Agregó que, si la situación es compleja en temas médicos, pues se tiene que buscar la manera de suplir esas necesidades y buscar alternativas, pero que ese asunto debe estar por fuera de lo político, ya que se genera un debate innecesario que genera pánico en la sociedad, que puede llevar a pensar que no hay ni UCI, ni ventiladores ni personal médico para atender a los pacientes.





En cuanto a la polémica por la limitación a la libertad de expresión del presidente Duque, dijo que él como cualquier otro ciudadano tiene derecho a practicar el credo que quiera; por lo que cree que esta decisión judicial no crea un buen precedente, ya que plantea que el presidente no puede expresar sus convicciones. Además, explicó que el presidente puede expresar su fe abiertamente en la medida en la que no se discrimine otros credos o se determine una política pública con base en alguna creencia religiosa.





Felipe Baptiste, abogado, empresario y consultor,frente a la solicitud a Cuba por parte del alcalde de Medellín, cree que hay un problema de coordinación y de ausencia diálogo el cual genera descoordinación en el manejo de las relaciones entre el gobierno nacional y las alcaldías; pero resalta que cree que es importante que cualquier situación con otro país sea manejada bajo canales diplomáticos. “Al alcalde se le fueron las luces, debió coordinar un poco más organizado esto con los medios y no haber salido de forma apresurada a hacer llamado a Cuba. Eso genera ruido innecesario”, concluyó.





Sobre la propuesta de tener un servicio militar obligatorio para las mujeres, dijo que el principal abordaje debe ser la profesionalización en igualdad de oportunidades tanto para hombres como para mujeres. Agregó que lo que más le interesa a las Fuerzas Militares es tener gente formada por un largo tiempo, ya que un recluta cuesta dinero en formación, pero su duración es muy corta.