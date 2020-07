El Pulso del Fútbol, 23 de julio del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería recordaron el gol de Juan Pablo Ángel en la derrota 2-1 frente a Brasil en la primera fecha de las Eliminatorias hacia el Mundial de Alemania 2006. César dijo: “Fue muy emocionante el momento del empate parcial, aunque Colombia perdió 2-1. Para Brasil marcaron Ronaldo y Kaká”. Sobre el tema Óscar resaltó: “Al día siguiente Caracol Radio en su portal web tituló: “La selección cayó en su primera presentación, en las Eliminatorias hacia el Mundial 2006””.

Otro de los temas tuvo que ver con el volante “10” y si los principales equipos de Europa cuentan con algún jugador con esas características. Óscar dio algunos ejemplos: “Liverpool no tiene un 10 fijo, me quedo con Salah, en el Real Madrid de pronto le veo más intenciones de eso a Modric y finalmente, Pjanic en la Juventus a veces cumple esa función”. Mientras César respondió: “No creo que ninguno de esos jugadores sea 10, volvemos a la discusión de siempre, el 10 se está acabando y los equipos ya no juegan con un enganche”.

Además opinaron acerca del ex jugador colombiano Diego León Osorio y analizaron si se le puede calificar como el mejor lateral izquierdo en la historia del país. César destacó: “Diego León Osorio ha sido el mejor lateral izquierdo del fútbol colombiano, de segundo yo colocaría a Pablo Armero y a Wilson Pérez lo dejo en el tercer lugar”. Por su parte Óscar complementó: “La historia nos deja muchos buenos laterales, pero Osorio es capitulo aparte en la historia de nuestro fútbol”.

