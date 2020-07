Los perros que ayudan a mejorar la salud mental

Se dice que el mejor amigo del hombre es el perro, un animal que está incondicionalmente, no juzga raza, edad, religión, nacionalidad o estrato socioeconómico.

Los perros han acompañado a lo largo de la historia al ser humano en innumerables situaciones y a muchos se les entrena como guías para invidentes, protectores de rebaños y ganado, e incluso para convertirse en policías, pues gracias a su sentido del olfato logran resolver algunos crímenes.

Pero esto no es lo único que realizan esta mascotas. El concepto de animales de apoyo emocional ha tomado fuerza en diferentes países del mundo, a tal punto de ser considerados y necesarios para la salud mental de su dueño.

Si bien es cierto que un perro aporta enormes beneficios a la vida de las personas, proporcionando afecto, tiempo en calidad, distracción y felicidad, estas mascotas poseen un rol más importante dentro de la psicología moderna.

En esta disciplina los canes tienen una “función” de apoyo emocional en procedimientos y tratamientos médicos como la ansiedad, el estrés, la fobia, miedo, entre otros.

¿Cuáles son estos perros?

Cualquier raza de perro puede ser un apoyo emocional, estos no necesitan ser educados o adiestrados, simplemente deben ser capaces de comportarse en público, no resultar ser una amenaza para otras personas, seguir “normas básicas” como no gruñir o morder y responder al llamado de su dueño; esto será suficiente para que su perro sea oficialmente considerado un animal de apoyo.

¿Cómo saber si necesita un perro de apoyo emocional?

En caso de que esté recibiendo alguna atención médica psicológica, el profesional podrá emitirle una carta en la que se especifique que usted necesita el acompañamiento de este animal, con el fin de seguir el tratamiento de su estado emocional o también sujeto a terapias.

¿Su perro de toda la vida puede ser considerado como animal de apoyo emocional?

Teniendo en cuenta que estas mascotas no necesitan adiestramiento profesional, ni deben poseer características específicas, su perro puede ser el acompañamiento emocional perfecto.

Cabe resaltar que, lo que convierte a su mascota en un animal de apoyo no es el perro, sino la necesidad de preservar la salud mental de la persona.

¿Cuáles son los beneficios?

Los perros de apoyo pueden lograr mejoras en el comportamiento de las personas que, a raíz de alguna situación presentan episodios de pánico, ansiedad y traumas de cualquier tipo, por lo que tener cerca a su mascota puede generar tranquilidad, pues a pesar de que el perro no puede hablar, sí puede transmitir emociones como calma y felicidad.

El acompañamiento de estos pequeños, puede ser desde viajar en buses, trenes y aviones, en lugar de enviarlos en bodegas. Sin embargo, esto debe realizarse con la autorización médica.

Por último, recuerde que el apoyo de un perro puede mejorar su salud mental y emocional, sin embargo, es recomendable recibir acompañamiento sicológico para complementar el tratamiento al que se esté sometiendo.