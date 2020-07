Cuidados de las mascotas durante el confinamiento

En la actualidad, toda la humanidad está pasando por un momento angustioso y estresante a causa de la pandemia por COVID-19. Pero los seres humanos no son los únicos afectados por la contingencia, las mascotas también pueden padecer de ansiedad y otros aspectos relacionados a estar conviviendo todo el tiempo junto a sus amos.

Es por esto que si tiene alguna mascota, en especial un perro, le recomendamos estos consejos para evitar quebrantos en la salud tanto física como mental de su fiel compañero.





1. Siga una dieta balanceada: al estar encerrados tanto tiempo, los animales no tienen la misma actividad física que acostumbraban anteriormente; es por esto que es necesario continuar con una dieta balanceada acorde a su peso y edad, teniendo en cuenta que su metabolismo en este momento es más sedentario. Es necesario evitar el exceso de comida para los peludos.

2. Acostumbrarlos a estar solos: después de que acabe la pandemia, las mascotas estarán acostumbradas a tener a sus amos todo el día, por lo que es necesario comenzar a dejarlos solos durante mínimo 10 o 15 minutos diarios para que no sea tan difícil el cambio cuando todo vuelva a la normalidad.

3. Precaución con los paseos: es recomendable no dar paseos tan largos como se hacían anteriormente. Así no hayan estudios que comprueben que los animales se pueden contagiar de COVID-19, es necesario evitar al máximo exponerse al momento de sacarlos, y sobre todo es de suma importancia evitar que las personas los toquen, manteniendo el distanciamiento social, inclusive en el parque.

4. Desinfectar sus patas: no se descarta que el pelaje de los animales pueda ser transmisor del virus, por esto es necesario desinfectar siempre sus patas al llegar a casa después de un paseo. Para esto es recomendable usar agua y jabón de mascotas; el alcohol, gel antibacterial o cloro está prohibido para sus huellas.



4. Entretenimiento en casa: al estar más tiempo encerrados, las mascotas pueden experimentar ansiedad. Por eso es recomendable estar jugando con ellos constantemente y mantener juguetes por todo el hogar; si es un cachorro, se deben ir rotando, pues se aburrirán constantemente si siempre ven los mismos. Esconder snacks o comida en diferentes espacios de la casa los mantendrá ocupados por un buen tiempo.

También puede enseñarle diferentes trucos para estimular el cerebro de su mascota y así mismo, mantenerla entretenida.

5. Continuar con sus vacunas y tratamientos: no se debe descuidar la salud de los peludos, por esto es necesario seguir acudiendo al veterinario si el animal se encuentra en algún tratamiento o simplemente para realizar un control o aplicar las vacunas rutinarias.

6. No descuidar la higiene de su mascota: como se mencionaba anteriormente, las veterinarias continúan abiertas por si no se siente en capacidad de bañar a su peludo, pero siempre será mejor asearlo usted mismo mientras lo entretiene con juguetes y premios para no someterlo a ningún estrés.

Siguiendo esos consejos y brindándole atención a su amigo fiel, su peludo no tendrá por qué tener una post-pandemia complicada. Recuerde siempre tener paciencia y sobre todo mucho amor con sus mascotas.