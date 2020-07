El Pulso del Fútbol, 15 de julio del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería recordaron el gol de Jonathan Copete con Independiente Santa Fe ante el Deportivo Pasto, en la final del torneo apertura colombiano en el año 2012. César dijo: “Hace ocho años se jugó esa final, en el partido de ida habían quedado 1-1 en el Estadio Departamental Libertad y el gol del triunfo lo anotó Jonathan Copete en el Estadio El Campín”. Sobre el jugador Óscar resaltó: “Jonathan nació en Cali y tiene nacionalidad venezolana, ganó títulos con Vélez Sarsfield y con Nacional, y ya fue convocado por la Selección Colombia”.

Otro de los temas tuvo que ver con el correo de un oyente, el cual indagaba por la supuesta resistencia que se le tuvo al delantero Albeiro “El palomo” Usuriaga en la Selección Colombia, en los años 90. César manifestó: “Sobre ese tema del “Palomo” se han dicho muchas cosas, se dijeron cosas feas, nunca se comprobó nada y para la especulación, válgame Dios don Óscar”. Por su parte Óscar complementó: “Le pregunté a “Pacho” Maturana y él me dijo que era uno de esos jugadores complicados para un técnico, porque no cumplía las ordenes, sino que era desordenado cuando entraba al campo”.

Además opinaron acerca de otro correo, en el cual se afirmaba que Pep Guardiola no era el responsable de que le llevaran buenos jugadores a sus equipos, a pesar del alto costo de los mismos. Óscar comentó: “Guardiola no es el presidente, pero pide los jugadores y los equipos le hacen caso”. Asimismo César agregó: “Alguna vez hablé con la directora de mercadeo del Barcelona y me dijo que Guardiola allá era un Dios y que se hacia todo lo que él decía”.

