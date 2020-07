"Uno iba a los accidentes para poder alimentarse’: sobreviviente Tasajera

Beyker Smith López, sobreviviente de la explosión del carrotanque de gasolina en Tasajera señaló que ya se está recuperando de las heridas, pero que el pasado fin de semana falleció uno de sus “amigos de toda la vida”.

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy contó que fue uno de los primeros que llegó al vehículo.

“Cuando yo iba bajando, el policía dijo que no nos acercamos porque se podría producir un incendio por alguna chispa (…) yo estaba en la parte de atrás y el carro primero se prendió adelante”, dijo.

Dos de los compañeros que estaban con él también fueron afectados. Uno murió y el otro se recupera en el hospital.

“Lo primero que yo hago es tirarme, yo tenía el casco de mi motocicleta puesto y se quemó”, señaló.

“Aquí estamos en un pueblo donde la necesidad es muy grande y uno iba a los accidentes esos para poder alimentarse”, manifestó López. Dijo que en el pueblo la mayoría se dedica a la pesca y a rebuscársela en negocios informales.

“La quemadura que tengo en la mano es porque una persona me halaba y me decía que lo ayudara, pero lo primero que uno piensa es en salvarse (…) yo le dije que me soltara y el estaba prendido”, contó. Luego, llevó a varias personas en su moto a los hospitales.

“Eso fue terrible, horrible, fue muy rápido. No más ver los compañeros de uno que salían en esa candela”, manifestó.