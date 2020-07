Mi Banda Sonora con Andrés Cepeda

Desde muy pequeño, Andrés Cepeda estuvo rodeado de música. Por ejemplo, cuenta que cuando nació, el médico que estaba atendiendo el parto se encontraba escuchando 'Here comes the sun' de The Beatles. Y así creció en un ambiente completamente musical.

Cepeda, junto con Gustavo Gordillo y Juan Gabriel Turbay, crearon la agrupación de rock llamada Poligamia. Lograron el reconocimiento en el país con éxitos como 'Desvanecer' y 'Mi Generación'; y lanzaron cuatro trabajos discográficos. Allí comenzó la carrera de Andrés Cepeda como intérprete y la fuerza de unas amistades que lo acompañarían por el resto de su vida.

“Reencontrarme con Poligamia es volver a estar con mi familia, hay una gran complicidad y unos recuerdos compartidos. Con ellos tengo una amistad que siguen siendo muy poderosa”, asegura Cepeda.

Más adelante, Andrés presentó su primer álbum como solista 'Sé morir', en donde exploró los ritmos boleros en versión acústica. A partir de allí, el cantante y compositor ha sacado en total nueve proyectos en estudio.

En esta ocasión, Andrés Cepeda nos compartió las canciones que marcaron cada una de sus etapas de vida. Conozca aquí su lista de canciones:

Here comes the sun-The Beatles

Free falling-Tom Petty

Handle with care-The Traveling Wilburys

Trátame suavemente-Soda Stereo

September-Earth Wind & Fire

Desvanecer-Poligamia

Los duendes-Luis Alberto Spinetta

Englisman en New York-Sting

Quizas porque-Sui Generis

Cómo fue-Beny Moré

Día tras día-Andrés Cepeda

Your love-The Outfield

El equivocado-Andrés Cepeda

Salva pantallas-Andrés Cepeda

Mil maneras de morir-Andrés Cepeda y Monsieur Periné