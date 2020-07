Diego Alves responde: quién cobra mejor los penales, ¿Messi o Cristiano?

Diego Alves, portero brasileño del Flamengo, habló en los micrófonos del VBar Caracol sobre su gran especialidad, la cual ha sido reconocida en todo el mundo y ha traído consigo varios récords: los penaltis.

Alves ostenta el registro como el portero que más penales ha atajado en la historia de la Liga española: en 49 cobros, el brasileño atajó 22 veces (47%). Además, también tiene el récord al guardameta que más penaltis ha parado (6) en una misma temporada de la Liga española.





¿Cuál es el secreto detrás de estos números? Alves considera que es una característica natural con la que cuenta y, con el tiempo, la fue perfeccionando: "Yo siempre he tenido mucha facilidad para parar penales. Cuando llegué a España en 2007 no era mi objetivo, claro a partir de los momentos iba creciendo y no me di cuenta de qué récord estaba. Ha sido una cosa con naturalidad, partido a partido, año a año", puntualizó.

Uno de los cobradores de penal que ha venido destacando en los últimos tiempos es Sergio Ramos, quien ha acertado en los partidos más recientes para que el Real Madrid se mantenga sólido en el liderato de la actual temporada. Para Alves, que confesó que uno de sus grandes referentes es Claudio Taffarel, la clave del defensor español está en la tranquilidad a la hora de patear:

"Yo creo que Sergio tiene mucho conocimiento de los porteros: hay porteros que van más despacio, hay otros que sabe que se tiran más rapido. (...) Yo creo que tiene mucha calma y tiene mucha confianza en su tranquilidad y eso hace que él elija muy bien dónde quiere tirar", aseguró.

Finalmente, respecto a Messi y a Cristiano Ronaldo, a quienes enfrentó en el fútbol español, el guardameta brasileño habló de cuál es el mejor para él: "Cristiano tiene un tiro más fuerte y te permite que cuando aciertas al lado del balón puedas atajarlo. Messi te hace aguantar un poco más y te toca esperarlo". Esto destacando que Alves tiene un mejor registro contra el astro portugués: tres penaltis atajados en cuatro cobros (75% de efectividad).