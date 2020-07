“Un chiste lo que enviaron”: congresista Miranda sobre perfilamientos

La representante a la Cámara de la Alianza Verde, Katherine Miranda, aseguró que presentará un incidente de desacato, debido a que el Ministerio de Defensa no habría entregado, tal como lo ordenó un juez al fallar una tutela a su favor, los nombres de las personas que habrían sido objeto de perfilamientos y seguimientos desde el Ejército. Según la congresista, la respuesta también se habría dado por fuera del tiempo establecido.

“La respuesta no relaciona en ningún momento los nombres de la personas que fueron objeto de perfilamientos o seguimientos por parte de la inteligencia. Siguen sin entregar la información. En las horas de la mañana de hoy presentaré un incidente de desacato para que el Ministerio de Defensa cumpla realmente las órdenes impartidas al juez, porque realmente la información que me entregaron ayer no corresponde a lo que yo estaba preguntando”

“Que esa información había sido captada de manera ilegal, entonces que el Ejército no tenía esa información”, agregó.