Película colombiana “Un tal Alonso Quijano” gratis en internet

Desde el 1 de julio en el canal de youtube de la Universidad Nacional de Colombia se puede ver la película “Un tal Alonso Quijano”. Es una comedia dramática que hace referencia al clásico de la literatura en castellano Don Quijote de la Mancha de Cervantes y la música Punk que hacen una mezcla de la realidad y la imaginación.

Escrita y dirigida por la cineasta Libia Stella Gómez Díaz y el acompañamiento de la Universidad Nacional de Colombia. El reparto de la cinta está conformado por Álvaro Rodríguez, Manuel José Sierra Q.E.P.D. reemplazado en lo que faltaba del rodaje por Iván Álvarez y Brenda Quiñonez.

En LO MÁS CARACOL Libia Stella Gómez dijo que “La idea surgió siendo estudiante, en una clase de Cervantes, donde el profesor tenía como costumbre caracterizar a don Quijote de la Mancha y durante mucho tiempo pensé en cómo relacionar esa historia con la actualidad del país, porque no me gusta contar anécdotas en el cine y mejor que sea un contenido profundo” y sobre el por qué tener la película gratis agregó que “se decidió que fuera gratuita ya que tenemos una película que no tiene obligaciones contractuales, pues es un proyecto de la Universidad Nacional y no hay grandes expectativas comerciales y es gratuita para darle un regalo de la universidad al público en general”.

“Un tal Alonso Quijano” es una tragicomedia-thriller-musical, con una duración de 103 minutos, Escrita y dirigida por Libia Stella Gómez Díaz, con las actuaciones de Álvaro Rodríguez, Manuel José Sierra Q.E.P.D. reemplazado por Iván Álvarez y Brenda Quiñonez, llega el 1 de julio de forma digital en la página de YouTube de la Universidad Nacional de forma gratuita.

